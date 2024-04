Doppio addio in Serie A, rivoluzione Napoli-Juve e futuro già annunciato

Rivoluzione e nuovo allenatore Juventus, doppio addio in Serie A già annunciato: coinvolta a suo modo anche la Roma di De Rossi.

Come si è spesso evidenziato, la prossima estate presenta tutti gli ingredienti per regalare importanti novità e modifiche, da diversi punti di vista. Da un lato, ovviamente, si prevede la solita grande attenzione nei confronti di un calciomercato che ha ancora tanto da dire e offrire; dall’altro, non può essere in alcun modo ignorato quel valzer delle panchine ben più che prevedibile, stando alle attuali condizioni.

Diverse realtà, infatti, in seguito a fallimenti progettuali o necessità di cambiamento a conclusione di un ciclo, presentano un evidente corpo di ingredienti per permettere di prevedere attenzioni e ponderazioni su tale fronte da parte di dirigenze e proprietà, con la stessa Roma che potrebbe essere coinvolta in tali discorsi. Come ben noto, infatti, la posizione di mister De Rossi, consolidatasi prontamente già nelle prime settimane del suo operato, dipenderà anche dal rendimento e dal piazzamento finale della squadra.

Rivoluzione Fiorentina ed effetto domino in panchina, Italiano ha già deciso

Non solo in casa Roma, però, sono previsti cambiamenti su tale fronte e, stando agli ultimi aggiornamenti, al centro di diverse discussioni e vicende potrebbe rivelarsi la Fiorentina. Il mister Vincenzo Italiano, infatti, stimola interessi da non poco tempo all’interno del nostro campionato, dove ha dimostrato idee e visioni in grado di attirare nobili compagini della Serie A.

Parallelamente alla diffusione di voci relative ad interessi della stessa Fiorentina per Daniele De Rossi in caso di addio a Vincenzo Italiano, stimolano altrettanto interesse i rumors sulla possibile evoluzione della carriera di mister Italiano. A tal proposito, non può sfuggire quanto raccolto dal giornalista Matteo Moretto, che ha fornito dettagli ben importanti sul mondo Fiorentina.

Il tecnico viola, infatti, avrebbe già informato la dirigenza di essere intenzionato a lasciare il club a fine anno, quando un altro importante addio potrebbe profilarsi. Secondo la medesima fonte, previo l’arrivo di una giusta opportunità e offerta, anche Nico Gonzalez potrebbe lasciare il club toscano. A interessare, sul fronte panchina, resta sempre, dunque, la questione Italiano, con il tecnico finito nel mirino sia del Napoli che della Juventus, ambedue in una fase di coerente e attenta perlustrazione finalizzata alla costruzione di nuove progettualità.