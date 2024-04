Lazio a rischio squalifica prima del derby: l’indagine della Procura

Lazio sotto indagine prima del derby di ritorno in campionato contro la Roma. La Procura Federale in azione dopo quanto denunciato dalla Juventus in Coppa Italia.

Vigilia di derby per Roma e Lazio, che domani pomeriggio tornano ad affrontarsi allo stadio Olimpico. La stracittadina sarà il piatto forte della trentunesima giornata di Serie A e rappresenta un crocevia per le ambizioni delle due squadre. Sarà il derby dei debuttanti per quel che riguarda le panchine, con Daniele De Rossi alla guida della Roma da inizio gennaio ed Igor Tudor subentrato a Sarri nelle scorse settimane in casa biancoceleste. A ventiquattro ore dalla stracittadina la Lazio finisce sotto la lente d’ingrandimento della Procura Federale.

La vigilia del derby in casa Lazio viene movimentata da quanto denunciato ufficialmente ieri dalla Juventus. La squadra bianconera ha preso posizione con un comunicato che puntava il dito contro i cori razzisti effettuati dai tifosi biancocelesti in Coppa Italia. Nel mirino dei cori di discriminazione razziale il centrocampista Weston McKennie, che sarebbe stato raggiunto da ‘buu’ razzisti partiti dal settore ospiti nel momento del cambio. Già ieri il club bianconero aveva comunicato la conferma dei cori subiti da parte del centrocampista statunitense, e si mette in moto la Procura Federale.

Cori razzisti Lazio, la Procura in azione: rischio squalifica per la curva nord

La piaga del razzismo continua ad occupare ampie colonne di cronaca sportiva in Italia. Dopo il caso Acerbi-Juan Jesus c’è un nuovo episodio che coinvolge i tifosi della Lazio in casa della Juventus. Secondo quanto scrive quest’oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, la Procura Federale sta monitorando audio e video di quanto accaduto a Torino e potrebbe aprire un’indagine.

Il quotidiano sportivo evidenzia come, se l’inchiesta della Procura dovesse accertare i cori razzisti provenienti da tifosi della curva laziale, la squadra biancoceleste potrebbe incappare in una squalifica in campionato. La curva nord, già in diffida, potrebbe essere chiusa nel prossimo turno di campionato dopo il derby. La Lazio potrebbe dunque perdere il settore dello stadio Olimpico contro la Salernitana.