Milan, assenza UFFICIALE prima della Roma: l’annuncio di Pioli

Milan, Stefano Pioli in vista della gara di domani contro il Lecce ha parlato in conferenza stampa. L’annuncio è ufficiale: non ci sarà domani!

Sarà un mese di aprile che definire intenso è dire poco per la Roma. Perché dopo il derby contro la Lazio in programma domani alle 18, i giallorossi affronteranno il Milan a San Siro per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League. Un doppio confronto da dentro o fuori.

Anche i rossoneri di Pioli giocheranno domani in casa contro il Lecce, in una gara assai più semplice di quella dei giallorossi e soprattutto con meno stress mentale. Il calendario ha voluto questo e c’è da fare necessità virtù. E oggi, come di consueto, il tecnico milanista ha parlato in conferenza stampa annunciando un forfait certo per la sfida contro i salentini.

Milan-Roma, le parole di Pioli

Il nome è quello del difensore centrale Thiaw, che ha avuto dei problemi nel corso delle scorse settimane: “Ha questa infiammazione che gli crea problemi, a livello precauzionale non ci sarà domani, ma c’è la grande speranza di riaverlo contro la Roma”, ha detto Pioli. Che ieri come vi abbiamo già riportato ha comunque recuperato Kjaer per i prossimi impegni della sua squadra.

Insomma, Thiaw in ogni caso contro De Rossi e i suoi ragazzi ci dovrebbe essere, magari non dal primo minuto ma in panchina. E comunque per tutti i tecnici ovviamente è sempre un bene avere un giocatore a disposizione piuttosto che in tribuna: ti dà possibilità di scegliere, di almeno pensare a qualche cambio, di poter provare a sfruttare anche delle situazioni che si creano durante il match. Insomma, Pioli può sorridere.