Nuovo DS Roma e firma De Rossi: “Accordo verbale”

Rinnovo De Rossi e “accordo verbale” col nuovo direttore sportivo, arriva l’annuncio in casa Roma alla vigilia del derby.

Tante tematiche e questioni andranno affrontate in casa Roma nel corso delle prossime settimane, quando in quel di Trigoria bisognerà apparecchiare nel migliore dei modi la stagione prossima. Al termine di un campionato che ha ancora tanto da dire e offrire, infatti, Friedkin e adepti dovranno essere bravi nel cogliere le giuste opportunità di mercato e, al contempo, decidere il futuro di diversi degli attuali tesserati.

Tra questi, ovviamente, figura anche Daniele De Rossi, al centro di discussioni e attesi circa la disambiguazione di un futuro destinato a passare anche dai prossimi risultati, a partire dal derby di domani, valevole non poco anche ai fini di una classifica che ha visto la Lazio recuperare qualche posizione sui giallorossi nel corso dell’ultima giornata. Nel pieno di una corsa Champions ed europea, dunque, la stracittadina di domani assume un sapore a dir poco nobile, senza però per questo arrestare voci e attenzioni rispetto a quel su citato futuro destinato ad essere oggetto di attenzione soprattutto in questa parte finale di campionato.

Conferma De Rossi e nuovo direttore sportivo, “accordo verbale”: Spinosi non ha dubbi

A tal proposito, non passano inosservate le parole spese dall’intermediario di mercato, Ludovico Spinosi, che ha parlato in queste ore a TvPlay, toccando il tema derby ma anche discorsi su Daniele De Rossi, il suo futuro e l’attesa circa la scelta della Roma rispetto al direttore sportivo, col quale catalizzare un nuovo progetto, basato soprattutto sulla decisione definitiva sul contratto dell’attuale allenatore.

“Non so se ci sia qualcosa di concreto tra De Rossi e la Fiorentina, ma è sicuramente è un tecnico in lizza per panchine importanti. Al contempo, devo dire che, se dovesse concludere bene la stagione la sua permanenza sulla panchina sulla Roma dovrebbe essere scontata”.

“Strano che la Roma ancora non abbia nominato il nuovo direttore sportivo. In Europa diverse squadre sono già operative sul mercato. Nella Roma, immagino, ci siano tante questioni in sospeso sul fronte societario, in termini di rinnovi. Magari la Roma ha già un accordo verbale con il nuovo direttore sportivo, con la ratifica a fine stagione. Massara sarebbe un profilo a me gradito, ma temo non sia realizzabile; tutti parlano di pole position di Modesto. Vedremo, infine, di eventuali soluzioni interne“.