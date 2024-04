Abraham, rientro e vittoria nel derby: “Non si può spiegare”

Rientro Abraham, da De Rossi ai festeggiamenti post derby: le parole del ritrovato numero 9 dopo la vittoria contro la Lazio.

Tanti i punti in grado di attirare grandi attenzioni in casa Roma al termine di un derby complicato quanto sentito, conclusosi con una vittoria importante da parte dei giallorossi che ha permesso di mantenere a debite distanze la Lazio e di continuare ad avere una scia europea da percorrere fino alla fine della stagione ai fini di un piazzamento in Champions League complicato ma non difficile.

Tra le tante notizie della serata nobile tra le fila della Roma figura certamente anche il rientro in campo di Tammy Abraham, che ha parlato ai microfoni Dazn in questi minuti, soffermandosi su Daniele De Rossi e, soprattutto, su un tanto atteso rientro dopo i circa nove mesi di lontananza dal terreno di gioco.

“Stiamo ancora festeggiando, è davvero un giorno speciale ma c’è ancora una stagione da chiudere al meglio. Sensazione che non si può spiegare perché è estremamente emozionante ma io sono entrato chiaramente per aiutare la squadra in questa parte finale di stagione che è decisiva e molto importante”.

“De Rossi è una persona molto emozionale, è ancora una persona che ha lo spirito del calciatore. Siamo contenti di lavorare con lui perché stiamo migliorando. Siamo contenti con la vittoria e adesso dobbiamo continuare così. Andrò a cena con la mia famiglia, mangerò il pesto e staremo un po’insieme“.