Per la Roma si prevede un’estate scoppiettante in termini di operazioni di calciomercato, ma l’Inter pare intenzionata a rovinare i piani dei giallorossi

Difficile per i sostenitori capitolini pensare ad altro che non sia il derby tra Roma e Lazio, programmato per le 18:00 allo Stadio Olimpico (dove sono già avvenuti i primi scontri fisici tra le tifoserie), fondamentale non soltanto in ottica sfottò cittadino, ma anche e soprattutto in termini di lotta alla zona Champions.

Daniele De Rossi ha raccolto da Mourinho una Roma ferita sotto ogni punto di vista, tragicamente delegata a metà classifica. Dopo poco più di due mesi di lavoro sulla panchina giallorossa, il comandante di Ostia sembra ormai essersi stabilito in quinta posizione (il che gli permetterebbe di regalare alla sua Roma la Champions per il prossimo anno, grazie all’allargamento fino al quinto posto delle qualificate per la Serie A), ma, proprio a partire dalla stracittadina, inizierà un periodo a dir poco ostico per i giallorossi.

DDR & co., difatti, si troverà a scontrarsi con tutte le principali contendenti alla zona Champions, senza contare il doppio confronto con il Milan di mister Pioli in Europa League. Insomma… il destino di De Rossi, della Roma e di De Rossi alla Roma si decide nel giro di qualche settimana. Ai vertici della dirigenza giallorossa, tuttavia, non è concesso il lusso di ragionare esclusivamente sulla frenesia del presente, ma, al contrario, appare fondamentale giungere all’apertura della finestra del mercato estivo con le idee chiare.

L’Inter vuole Gudmundsson e Hermoso, la Roma rischia di rimanere a mani vuote

Svariate società della Serie A sembrano propense a subire una decisa rivoluzione in termini di rose a disposizione e la Roma, volente o nolente, è tra queste. Gli innumerevoli contratti in scadenza e i prestiti da definire, preludono ad un convinto restyling dello scacchiere giallorosso. In tal senso, i due reparti nei quali una metamorfosi appare inevitabile sono quello offensivo e difensivo.

La prevedibile partenza di Lukaku e Huijsen è soltanto una delle sostanziali certezze che costringeranno la dirigenza giallorossa, ancora orfana di un direttore sportivo, a cercare sul mercato svariati sostituti. Alcuni possibili innesti sono stati individuati sul mercato, ma l’Inter di Simone Inzaghi pare intenzionata a scippare clamorosamente due dei desideri più intensi dei giallorossi.

Il primo risponde al nome di Mario Hermoso, attuale difensore centrale dell’Atletico Madrid, segnato in rosso da settimane nei taccuini dei dirigenti giallorossi. Lo spagnolo sarà svincolato e i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di rimanere a secco di centrali difensivi nell’eventualità che Acerbi e De Vrij possano abbandonare Appiano Gentile. Ecco poi anche Albert Gudmundsson, su cui, anche in questo caso, i capitolini avevano posato gli occhi con una certa cupidigia.

Parlando del gioiello islandese del Genoa, Inzaghi pare a dir poco affascinato da cotanta qualità: dribbling, inventiva, tecnica, senso del gol, conclusione da fuori, intelligenza tattica e dinamismo, fanno del classe ’97 una vera e propria leccornia per svariati club della Serie A. I liguri, infatti, non sono intenzionati a lasciarlo partire per meno di 30 milioni di euro.