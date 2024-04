Derby rinviato, la nuova data è ufficiale. C’è il comunicato della federazione che svela tutto quello che c’è da sapere. Si decidono le sorti della stagione

Si sa, arrivati a questo punto della stagione, ogni partita vale doppio. E ogni partita può decidere le sorti di una o dell’altra squadra. Oggi in programma all’Olimpico c’è il derby Roma-Lazio, che sia per i giallorossi sia per i biancocelesti vale tanto, tantissimo. Ma anche in Inghilterra, con un campionato che si deciderà all’ultima giornata o quasi, ogni match ha un valore importantissimo.

In questo caso il derby è stato ufficialmente rinviato e rimesso in calendario ufficialmente dalla federazione inglese. Uno dei tanti derby di Londra, ovviamente, visto che sono moltissime le squadre della capitale inglese che giocano in Premier League. E siccome il Chelsea di Pochettino era stato impegnato nella finale di Coppa di Lega a Wembley, non ha potuto disputare la stracittadina contro il Tottenham. Adesso però c’è una data.

Derby inglese rinviato, ecco la data ufficiale

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Premier ha messo nero su bianco quando si giocherà Chelsea-Tottenham. Una partita assai importante per diversi motivi. Per i Blues perché Pochettino si gioca la panchina, per gli Spurs invece per un posto nella prossima Champions League visto che per adesso sono al quinto posto a poche distanze dall’Aston Villa che occupa l’ultimo slot a disposizione.

Nel comunicato ufficiale, ovviamente, vengono anche rimesse in calendario tutte quelle partite che per un motivo o per l’altro non sono state disputate nel corso di questa stagione. Ma quando si giocherà, allora, la partita in questione: giovedì 2 maggio alle 19:30. Questa è la data ufficiale per una delle gare più sentite nella capitale inglese.