Futuro in bilico: si gioca tutto in Roma-Lazio

Roma-Lazio, futuro in bilico: se lo gioca tutto in questo mese. Deve trascinare i compagni e convincere i Friedkin. Si gioca tutto in pochi giorni

Un derby per cuori forti. Oggi è il giorno. Roma-Lazio, la partita, quella che può dare anche un senso al finale di questa stagione della Roma. Può rilanciarne in maniera del tutto definitiva le ambizioni Champions League, può dare quella marcia in più in questo mese di aprile dove c’è in ballo anche l’immediato futuro europeo visto il doppio confronto contro il Milan.

E basta? No, vale molto anche per i singoli, quelli che non sanno ancora cosa faranno l’anno prossimo. Se ci saranno o meno, se saranno ancora dentro Trigoria oppure se dovranno cercarsi un’altra squadra. E non è semplice per nessuno. E non è stato semplice nemmeno per Lukaku, arrivato nella Capitale solamente negli ultimi giorni di mercato. Proprio il belga sarà l’osservato speciale stasera. Deve dare un cambio importante alla sua stagione.

Calciomercato Roma, Lukaku si gioca il futuro

Due gol in questo 2024 in campionato per Romelu. Uno contro il Verona, l’altro contro il Monza. Poi niente più in Serie A, tant’è che ha abbassato clamorosamente la media realizzativa. Sì, Lukaku si gioca anche il futuro spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina visto che è in prestito dal Chelsea. E i Friedkin potrebbero decidere se riscattarlo o meno versando quei 43 milioni di euro che i Blues hanno fissato come prezzo del cartellino.

La conferma passa anche e soprattutto da lui. Se riuscirà a trascinare, aiutando la sua squadra a prendersi un posto nella massima competizione europea l’anno prossimo, allora la proprietà americana potrebbe decidere di investirli quei soldi, tantissimi, che servono per farlo rimanere alla corte di De Rossi o chi per lui. Sì, perché nemmeno del tecnico si sa il futuro. Tutto in bilico, per ora, dentro la Roma. Il mese di aprile sarà davvero decisivo.