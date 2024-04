Gioia Mancini dopo il gol vittoria al Derby: “Non finisce qui”

Roma-Lazio, le parole di Gianluca Mancini dopo il gol vittoria nel derby: “Non finisce qui”.

Diversi i punti toccati da Gianluca Mancini ai microfoni Dazn dopo la vittoria nel derby, targata proprio da un suo gol che ha permesso a Daniele De Rossi di togliersi la prima grande soddisfazione nella stracittadina da allenatore, dopo una più che onorata carriera da calciatore.

Sulle emozioni vissute dopo la marcatura e il rapporto con i tifosi, ha così parlato Gianluca Mancini. “Mi batte il cuore fortissimo. Derby vinto dopo tanto tempo e mi mancava il gol. Sono l’uomo più felice del mondo. Non vincevamo da tanto, se lo meritano i tifosi perché anche quando abbiamo perso in Coppa Italia sono sempre stati con noi. L’importante era vincere per noi e per loro”.

“I pantaloncini li ho dati ai tifosi ma la maglia la terrò per sempre con me, è il primo derby con gol. Sono contento e l’inchino è per questa fantastica curva…sono fantastici. Ho avuto diversi problemini, ma in queste gare resto in campo fino alla fine perché starei troppo male restando in panchina. Sarei uscito solo con una gamba rotta. La stagione non finisce qui, adesso abbiamo un mese molto intenso. Piedi per terra, testa alta e pensiamo a questo mese. Forza Roma“.