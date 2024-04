Immobile all’Inter, blitz choc prima del Derby

Immobile all’Inter, la bomba infiamma la giornata di Roma-Lazio: ecco gli ultimi aggiornamenti sul centravanti di Tudor anche in ottica calciomercato.

Se è vero che si è parlato spesso delle ripercussioni del presente sul futuro imminente in casa Roma, è altrettanto giusto evidenziare come l’attuale attenzione capitolina sia, ora come ora, unicamente orientata sulla stracittadina di oggi pomeriggio, in programma in casa giallorossa alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Dopo il pareggio di Lecce degli uomini di De Rossi e la vittoria in extremis della nuova squadra di Tudor contro la Juventus, il derby, oltre al solito sapore, assume anche il valore di possibile discriminante per una lotta europea e Champions che potrebbe tirare in ballo nuovamente anche la stessa Lazio.

Dopo una prima parentesi di stagione tra alti e bassi, infatti, c’è adesso curiosità circa il possibile impatto di Tudor sulla panchina, fin qui inaugurato da una vittoria e una sconfitta contro la Juventus, rispettivamente in campionato e Coppa Italia. Il derby, oltre che per De Rossi, potrebbe fornire preziose indicazioni anche su Tudor e il suo lavoro in queste settimane. Parallelamente all’attesa sul fronte della gara, però, giungono aggiornamenti di calciomercato a dir poco importanti, coinvolgenti proprio la Lazio e uno dei suoi uomini più emblematici, Ciro Immobile.

Immobile all’Inter, tre nomi della scuderia di Moggi per il dopo-scudetto

Reduce da una stagione complicata sotto Maurizio Sarri, il numero 17 potrebbe adesso andare incontro ad una parentesi finale in cui l’egida di Sarri potrebbe fungere da grande coadiuvante ai fini di un cammino nel quale la Lazio ha ancora tempo di poter dire la propria. Come anche in casa Roma, però, anche sull’altra sponda del Tevere si prevedono grandi cambiamenti in estate, con possibili novità anche relativamente ai volti più noti ed emblematici.

Tra questi, rientra anche Ciro Immobile, sul quale Calciomercato.it ha fornito nelle ultime ore aggiornamenti di non poco conto. Da tale punto di vista, infatti, va ricordato come il bomber della Lazio sia finito anche nella lista di possibili rinforzi dell’Inter, ormai lanciatissima verso la vittoria del tricolore.

Tra i vari nomi, soprattutto alla luce della grande ammirazione del suo ex allenatore Inzaghi, figura proprio Ciro Immobile, i cui interessi sono curati da Alessandro Moggi, procuratore, tra i vari, di altri nobili obiettivi interisti quali Retegui, Simeone e Carboni. L’Inter, insomma, lavora su più fronti per rinforzare il proprio attacco, anche se va detto che un’eventuale operazione Immobile cozzerebbe per costi ed età del giocatore con il modus operandi designato dal club.