Formazioni ufficiali Roma-Lazio: De Rossi cambia in difesa

Roma-Lazio, squadre pronte a scendere in campo per l’attesissimo derby capitolino. La prima volta di Daniele De Rossi ed Igor Tudor. Le loro scelte.

E’ il D-Day. Il giorno del derby è arrivato. La capitale e lo Stadio Olimpico sono pronti ad accogliere l’evento calcistico più ‘sentito’ dell’anno. Si giocherà alle ore 18.00. Purtroppo si registrano già i primi scontri in zona Stadio Olimpico tra le opposte fazioni.

Sarà la Roma la squadra di casa e la formazione giallorossa godrà maggiormente del supporto del pubblico. Il popolo romanista ha sempre risposto: ‘Presente’, ma oggi la sua ‘voce’ sarà ancora più importante. Dovrà fare da supporto, essere la colonna sonora che accompagnerà la prima volta in panchina in un derby di un cuore giallorosso come Daniele De Rossi.

Per l’ex Capitan Futuro respirare l’aria della stracittadina seduto, si fa per dire, in panchina, sarà un’esperienza difficile da immaginare. In mezzo al campo, per anni, ha dettato tempi e passaggi, oggi saranno solo urla e consiglia ai suoi ragazzi. Dall’altra parte, sull’altra panchina troverà un tecnico, Igor Tudor, che come lui è salito sul treno in corsa e che, come lui, vivrà l’emozione della prima volta in panca nel derby di Roma.

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali

Una prima volta per entrambi i tecnici che non intendono, oggi più che mai, sbagliare scelte. Il tecnico giallorosso punterà ancora sul suo 4-3-3 e non potrà contare su N’Dicka, squalificato, mentre l’omologo biancoceleste verso un più congeniale 3-4-2-1.

La Roma vuole tornare a vincere. Il pareggio di Lecce non è andato giù a Daniele De Rossi. Una Roma scolorita ed un insoddisfacente risultato che ha rallentato la corsa dei giallorossi verso la zona Champions League. Una vittoria nel derby avrebbe risvolti di classifica, e a livello psicologico, decisamente importanti.

Queste le formazioni ufficiali di Roma e Lazio.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile. Allenatore: Igor Tudor.