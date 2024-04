Roma-Lazio, recupero last minute per De Rossi

Roma-Lazio, De Rossi ormai non ha dubbi e se lo porta con sé. Il recupero dell’ultim’ora, salvo clamorosi colpi di scena, ormai è ufficiale

Decisione presa. A meno di imprevisti clamorosi nella giornata di oggi. L’allenamento di ieri, l’ultimo prima del derby di oggi alle 18, ha sciolto gli ultimi dubbi. Sì, ci sarà. Almeno in panchina. Magari sognando il debutto.

Sì, Abraham può davvero sognare il debutto nella giornata di oggi. Perché a differenza di quanto successo qualche settimana fa, quando in panchina contro il Sassuolo ci è andato solamente per riassaporare l’adrenalina di una partita, l’inglese ha ricevuto dai medici – si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina – il via libera. Si mette quindi a disposizione di Daniele De Rossi per questo finale infuocato di stagione, ed è un recupero fondamentale perché in tutto questo, come sappiamo, c’è l’assenza di Azmoun che si è fatto male con la nazionale e ne avrà ancora per un poco di tempo.

Roma-Lazio, Abraham in panchina

DDR ha bisogno di Abraham, a tempo pieno. Anche per avere una nuova idea tattica. Il tecnico della Roma lo ha già detto in tempi non sospetti: l’ipotesi del doppio centravanti, all’occorrenza, e soprattutto perché c’è la qualità, è un opzione che in alcune partite si potrebbe vedere. Quindi in campo potrebbe andare anche la coppia Abraham-Lukaku. Non oggi, ovvio. Ma da qui al termine del campionato rimarranno dopo il derby altre sette partite.

Che sono fondamentali per il futuro della Roma. E anche per quello di Abraham, che potrebbe anche rimanere dentro Trigoria il prossimo anno se dimostrerà di essersi messo in maniera definitiva alle spalle il problema che ancora non lo ha fatto debuttare in questa stagione. L’infortunio al ginocchio nell’ultima giornata dello scorso campionato lo ha messo ko e ha scombinato pure i piani di Pinto, che quasi sicuramente lo avrebbe ceduto la scorsa estate. Però il passato è passato, adesso Abraham pensa al presente. E al campo.