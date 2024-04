Roma-Lazio, sale la tensione: scontri fuori l'Olimpico

Scontri fisici si sono consumati nei pressi dello Stadio Olimpico a Roma, in occasione dell’acceso derby tra Roma e Lazio

L’attesissimo derby della capitale è programmato per oggi pomeriggio alle 18:00, tuttavia, già a partire da stamattina sono iniziati i primi scontri intorno alla zona dello Stadio Olimpico.

Per i due club si tratta di una stracittadina a dir poco infuocata, caratterizzata dal consueto spirito di competizione tipico di una delle rivalità calcistiche più importanti della storia del calcio, ma in questo caso il tutto viene acuito ulteriormente dalla delicata posizione in classifica occupata da entrambi le squadre (rispettivamente quinta e settima, quindi in piena lotta per la zona Champions), dai miseri sei punti che le distanziano e, inoltre, dalla presenza di un romano romanista sulla panchina giallorossa.

Ma gli elementi di frizione non si esauriscono qui, poiché vi è anche da considerare il recente passato dello scontro, in cui i biancocelesti hanno goduto di una serie di vittorie piuttosto secche. Difatti, quando si accumulano più trionfi di fila all’interno di una stracittadina, cresce in parallelo sia il sentimento di orgoglio della squadra vincente, ma anche e soprattutto quello di rivalsa della formazione sconfitta. Insomma… Un cocktail tragicamente letale, in grado di scatenare scontri fisici sin dalle prime ore della mattina.

Scontri tra decine di tifosi, arrestato un romanista

Sostanzialmente da sempre al centro delle attenzioni delle forze dell’ordine, il derby della capitale è di sovente teatro di scontri tra le tifoserie. Non è un caso che nella capitale, ormai da svariati anni, si sia scelto di far scontrare le due sponde calcistiche alle 18:00, così da evitare scontri notturni. Il calcio nella capitale è un argomento costante e il giorno del derby tende a incanalare tutte quelle frustrazioni covate nel corso delle settimane.

Oggi, per i motivi sopracitati, l’allerta delle forze dell’ordine era ai massimi livelli e, difatti, sono già avvenuti i primi scontri fisici. Secondo quanto riportato dall’Ansa, ma come anche testimoniato dai numerosi video circolati sui social, nel corso delle scorse ore si sono verificati scontri tra alcuni dei componenti più fedeli e estremi delle rispettive curve. Lo Stadio Olimpico è parte di un complesso urbanistico inserito sostanzialmente nel bel mezzo della capitale, il che rende ancor più delicato il lavoro delle forze dell’ordine.

Quest’ultime sono immediatamente intervenute per sedare il conflitto fisico scatenatosi tra i circa 200 ultras coinvolti, tentando di interrompere il lancio di bengala e oggetti contundenti mediante l’utilizzo dei lacrimogeni. Una volta sedati gli scontri, è stato arrestato un sostenitore giallorosso e le autorità competenti stanno visionando i video della zona di Ponte Milvio per tentare di individuare altri responsabili dei disordini.