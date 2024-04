Vittoria e nuova rissa con Guendouzi, post-derby infuocato

Rissa finale e discussione con De Rossi, succede di tutto dopo il triplice fischio di Roma-Lazio.

Si è concluso in questi minuti il derby tra Roma e Lazio, contraddistinto come al solito da una serie di eventi e discussioni in grado di mantenere elevata l’attenzione da diversi punti di vista. Gli spunti sono stati numerosissimi, sia per questioni di campo che per faccende legate a risse e pressioni psicologiche da parte dei giocatori, apparsi in diverse occasioni nervosi durante lo svolgimento della gara.

A far discutere, in particolar modo, sono state le battute finali di una partita che aveva permesso di registrare picchi di nervosismo già durante lo spezzone centrale di un secondo tempo che aveva visto protagonisti da questo punto di vista Guendouzi e Dybala, con il primo apparso tra i protagonisti principali della rissa finale che ha contraddistinto un derby meritatamente vinto dalla Roma di De Rossi, brava e attenta in difesa e altrettanto concreta nello sfruttare uno dei propri punti di forza principali come quello dei calci piazzati.

Per quanto concerne gli eventi finali della gara, il centrocampista Guendouzi è apparso tra i maggiormente coinvolti, dopo i reiterati confronti in campo che lo avevano portato ad un vero e proprio testa a testa con Paulo Dybala. Tra i maggiormente coinvolti, tra le fila della Roma, Leandro Paredes, insieme a Pellegrini della Lazio che ha avuto più che una discussione con gli altri presenti in campo.