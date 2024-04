Voti Roma-Lazio 1-0, Mancini giganteggia: difesa da urlo

Voti e pagelle di Roma-Lazio: l’analisi della prestazione fornita dai giallorossi nella stracittadina della Capitale

Da pochi istanti si è chiusa la stracittadina della Capitale, che sorride finalmente alla Roma. Gli uomini di De Rossi sono riusciti a mettere le mani su tre punti pesantissimi, grazie al sigillo griffato da Gianluca Mancini ad una manciata di minuti dalla fine del primo tempo.

A sbloccare la contesa è stato dunque Gianluca Mancini. Sebbene non fosse al top della forma, il difensore giallorossa ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, trovando di grinta e di voglia un gol dal peso specifico non indifferente. Attento anche in fase di non possesso, Mancini ha fornito una prestazione che si potrebbe definire totale. Molto bene anche Angelino, attento sia in fase di spinta che (soprattutto) dalla cintola in giù. Rispetto a quanto fatto vedere nelle altre apparizioni, il laterale mancino è stato sicuramente più sicuro anche nelle diagonali difensive. Oltre a chiudere per ben due volte due occasioni importanti nel primo tempo, Angelino ha di fatto evitato il gol della Lazio nella ripresa, facendo finire Kamada in fuorigioco con un’ottima lettura.

Voti Roma-Lazio 1-0: super Mancini, partita di sacrificio di Dybala

Assolutamente positiva anche la prova di Leandro Paredes. Il play maker argentino non solo ha dettato in modo sagace i tempi della manovra della Roma, orientandone molte uscite, ma è riuscito anche a sporcare molte traiettorie di passaggio dei centrocampisti della Lazio.

Partita di grande sacrificio, infine, per Dybala e Lukaku che comunque non fanno mancare il loro contributo anche in fase di aggressione ai portatori di palla avversari. Ordinaria amministrazione, infine, per Svilar. Ecco tutti i voti

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar 6; Celik 6,5, Mancini 8, Llorente 7, Angeliño 7 (79′ Smalling s.v.); Cristante 6, Paredes 7 (81′ Bove s.v.), Pellegrini 6,5; Dybala 6 (79′ Abraham s.v.), El Shaarawy 6,5 (70′ Spinazzola 6); Lukaku 6,5.