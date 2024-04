Conte al Napoli, Juventus e Milan congelate: fa tutto De Laurentiis

Tripletta Conte in Serie A, non solo Juventus e Napoli: top team ‘congelato’ e valzer di panchina sempre più infiammato.

Come si è spesso evidenziato, la prossima estate presenta attualmente tutti gli ingredienti potenziali per poter generare nobilissime attenzioni da diversi punti di vista, anche e, forse, soprattutto su quel fronte panchine che potrebbe toccare anche il mondo Roma. Al netto di una posizione sempre più solida e corroborata ulteriormente dalla vittoria nel derby, infatti, in casa giallorossa non è stato ancora disambiguato del tutto il futuro di Daniele De Rossi, attualmente sotto contratto fino a fine campionato.

Dopo di che, anche in quel di Trigoria, andrà affrontata una questione allenatore che con grande interesse sta toccando tante altre realtà del nostro campionato, consapevoli di dover andare incontro a cambiamenti, alla luce della necessità di catalizzare nuovi cicli, con allenatori moderni e che abbiano già palesato grandi qualità e capacità, anche all’interno della stessa Serie A.

Parallelamente ad un’attenzione mai scemata a livello europeo per il liberato José Mourinho, annoverabile nel corpo dei nomi destinati a generare grandi interessi la prossima estate insieme a Klopp e, soprattutto, Xabi Alonso, anche la miniera italiana si sta rivelando non poco interessante.

Conte-Napoli e gran ritorno alla Juve complicato, il Milan resta sullo sfondo

Plurimi, infatti, i nomi in grado di generare interessi all’interno del nostro campionato, con in pole position quel Thiago Motta che ha stimolato non poco le attenzioni di grandi squadre, tra cui la Juventus. A questi, poi, bisogna aggiungere anche Raffaele Palladino e l’italiano Roberto De Zerbi, una cui sortita dal Brighton potrebbe anche riportarlo in un’Italia a lui ben nota.

Congelata momentaneamente una situazione De Rossi che continua a vedere l’allenatore della Roma focalizzato sul presente prima di valutazioni e ponderazioni future, un nome importante che farà certamente parlare ancora resta quello di Antonio Conte. Il mister leccese piace, in particolar modo, a Milan, Juventus e Napoli. Stando a quanto riferito dal giornalista Attilio Malena, dopo i contatti iniziali la pista rossonera è attualmente ferma e non registra novità.

Un ritorno alla Juventus, invece, appare lontano, al netto di una forte stima da parte di diverse figure dirigenziali. Non proprio sullo sfondo, infine, il Napoli, pronto ad un nuovo rilancio dopo i diversi contatti del recente passato.