Dall’Inter alla Roma, nuovo dietrofront: la tripletta è servita

Calciomercato Roma, il suo futuro è un rebus ancora tutto da sciogliere. La concorrenza sta aumentando giorno dopo giorno: gli ultimi risvolti.

Archiviato il pesantissimo successo ottenuto nel derby contro la Lazio, la Roma di Daniele De Rossi non può permettersi cali di concentrazione. Manca sempre meno, infatti, al fischio d’inizio della gara d’andata dei quarti di finali di Europa League, in programma giovedì sera a San Siro con il Milan. Oltre a quanto avviene sul campo, però, in casa giallorosso continuano a tenere banco anche gli spifferi di calciomercato.

Nonostante la nomina del nuovo DS non sia stata ancora suggellata in maniera definitiva, non sono pochi gli spifferi che continuano ad orbitare in casa Roma. Anche alla luce di quanto successo nelle scorse sessioni di calciomercato, è ipotizzabile che una voce importante della campagna acquisti del prossimo DS sia volto a capitalizzare occasioni importanti a parametro zero. Anche per questo il profilo di Mario Hermoso, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con l‘Atletico Madrid in scadenza quest’estate, non può essere affatto depennato.

Calciomercato Roma, tre club di Premier su Hermoso: lo scenario

Accostato a diversi club di Serie A, Hermoso sembrava essere piuttosto vicino all’Inter. Addirittura si vociferava che i nerazzurri avessero già fatto recapitare all’entourage del difensore spagnolo una ricca proposta, consistente in un triennale con opzione per la quarta stagione. In realtà lo scenario è piuttosto complicato e chiama in causa non solo le big italiane, ma soprattutto le compagini d’Oltremanica.

Secondo quanto evidenziato da Rudy Galetti, infatti, in procinto di lasciare l’Atletico Madrid, Hermoso sarebbe sì monitorato dall’Inter, che comunque gli preferirebbe Buongiorno, ma avrebbe calamitato l’interesse di vari club della Premier. A tal proposito l’Aston Villa, da tempo sulle tracce dell’esperto difensore iberico, non sarebbe l’unico club interessato. Secondo Galetti, infatti, Hermoso farebbe gola ad altre due squadre di Premier League, pronte ad animare un duello di mercato che si preannuncia assolutamente accesso.