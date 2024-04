De Rossi e il nuovo contratto con la Roma: svelati durata e bonus

De Rossi e il nuovo contratto. Non ha mai tradito le aspettative della ‘sua’ Roma. Non lo ha mai fatto da giocatore e si sta ripetendo da allenatore.

Quando la proprietà americana ha messo alla porta un idolo della tifoseria quale José Mourinho buona parte del popolo giallorosso si è sentito tradito. Non riusciva a comprendere il perché di quella decisione estrema anche se, a livello di risultati, la formazione giallorossa, non stava certo regalando grandi soddisfazioni.

Quando poi la stessa proprietà americana ha deciso di puntare su un ex fuoriclasse della Roma come Daniele De Rossi nuovamente, buona parte del popolo giallorosso, non ha compreso né condiviso la scelta. Daniele De Rossi è nel cuore dei tifosi della Roma ma come tecnico ha pochissima esperienza. A parer loro.

La Roma è una grande squadra, gioca in Serie A, è in Europa League ed insegue la Champions, forse il De Rossi ‘giovane tecnico’ potrebbe rappresentare una scelta sbagliata. E invece… La proprietà americana, tante volte criticata per non esser riuscita a comprendere alcuni ‘valori’ giallorossi, questa volta ha fatto centro.

Lo ha fatto affidandosi ad una bandiera storica, con un’effettiva ridotta esperienza come allenatore, ma in possesso di ‘doti naturali’, e di una passione viscerale verso i colori giallorossi, che lo hanno visto prima eccellere come calciatore e che ora gli spalancano le porte per un importante cammino come tecnico.

De Rossi e il nuovo contratto con la Roma

E’ rientrato a Trigoria in punta di piedi, con l’umiltà dei grandi. Il suo contratto ha una scadenza precisa: 30 giugno 2024, ma per la panchina della Roma Daniele De Rossi è pronto a dare tutto sé stesso.

Detto fatto. Una serie di risultati positivi, la Roma che sale in classifica ed avanza in Europa League. Nessuno parla più di Mourinho. All’orizzonte il derby, la partita delle partite. La gara che può consacrarlo, e maledettamente indigesta al profeta portoghese. Arriva poi il gol di Mancini e quella gioia impossibile da trattenere.

La proprietà americana si è convinta. Non vi è bisogno di cercare un nuovo tecnico per la Roma. Daniele De Rossi sarà riconfermato, secondo quanto riporta “Il Fatto Quotidiano”. Per lui un contratto biennale comprensivo di premi legati ai risultati ottenuti. Esattamente ciò che si era ripromesso quando la presunta ‘folle’ proprietà americana gli aveva affidato le chiavi della formazione giallorossa. perché l’esperienza sarà pure poca, ma le ‘doti naturali’…