Infortunio muscolare prima della Roma: a rischio per il big match

Infortunio muscolare prima della Roma. Un imprevisto particolarmente sgradito poiché impedirà ad un protagonista di essere presente alla grande sfida.

Il giorno dopo la grande vittoria nel derby la Roma si ‘rilassa’ osservando quanto accade nel campionato di Serie A. Se è vero che ‘l’appetito vien mangiando’ la formazione di Daniele De Rossi è appena all’antipasto.

C’è l’affascinante richiamo dell’Europa League con la grande sfida tutta italiana. Milan-Roma è gara che promette scintille ma la formazione giallorossa guarda con grande interesse ciò che accade nel campionato italiano. Per i top club italiani, Roma inclusa, l’accesso alla Champions League sta diventando sempre più un obbligo dettato dalla necessità di incrementare gli introiti e migliorare i bilanci.

La dirigenza giallorossa guarda con ovvio coinvolgimento emotivo l’avventura europea dei ragazzi di Daniele De Rossi, ma osserva, con la massima attenzione, le evoluzioni della classifica di Serie A. Il crollo verticale della Juventus ha riacceso le speranze Champions di formazioni quali Bologna, Atalanta, Napoli e, ovviamente, la Roma. Pertanto, da Trigoria, si osserva quanto accade sugli altri campi.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta cercando di recuperare un po’ del grande distacco accumulato in precedenza. A breve vi sarà lo scontro diretto al Diego Armando Maradona: Napoli-Roma.

Infortunio muscolare prima della Roma

All’orizzonte di Daniele De Rossi si staglia un altro derby. Dopo quello, vincente, della capitale e con la sfida europea contro il Milan, il 28 aprile lo attende un altro derby: Napoli-Roma, il derby del Sud.

Il Diego Armando Maradona di Napoli farà da cornice alla grande sfida. Una gara che potrebbe non vedere in campo un protagonista assoluto. L’importante vittoria del Napoli sul campo del Monza di Palladino è stata infatti pagata a caro prezzo. Sul finire della gara l’esterno sinistro partenopeo, Mathias Olivera, è stato costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco per via di un problema all’adduttore destro.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Per il difensore del Napoli e della nazionale uruguaiana non è il primo infortunio patito in questa stagione. Il Napoli spera di recuperarlo al più presto. Al 28 aprile mancano ancora diverse settimane e alla Roma di Daniele De Rossi non si possono certo offrire troppi vantaggi.