Infortunio Sanches, UFFICIALE: rottura del legamento crociato

Infortunio Sanches, arriva l’ufficialità riguardo la rottura del legamento crociato: terribile infortunio per il calciatore

La stagione della Roma sembra essersi rimessa finalmente sui giusti binari, e gran parte del merito si può tranquillamente dare al nuovo tecnico Daniele De Rossi. La sua bravura è stata quella di saper ricompattare sia l’ambiente che lo spogliatoio, per sopperire all’addio del suo predecessore José Mourinho, con il quale ormai si era rotto qualcosa, come dimostravano i risultati.

Allo Special One però vanno riconosciute delle attenuanti, come ad esempio gli infortuni. Sotto la sua guida infatti alcuni degli elementi fondamentali di questa squadra sono stati a lungo assenti, come ad esempio Chris Smalling e Renato Sanches.

L’inglese era il perno della difesa giallorossa, ed una sua assenza per la quasi totalità del campionato ha ovviamente sfavorito il mister, mentre diverso è il discorso per Sanches, rimasto un vero e proprio oggetto misterioso all’interno delle mura di Trigoria, a causa dei continui infortuni muscolari, ma non è l’unico Sanches al quale gli infortuni rischiano di minare la carriera.

Sanches, infortunio al crociato e stagione finita

Gli infortuni di questo genere sono terribili, ma soprattutto difficili da superare. La Roma stessa ha avuto a che fare con molti calciatori con problemi alle ginocchia, tra cui Nicolò Zaniolo e Kevin Strootman. Il dolore, ma soprattutto la paura di poter farsi di nuovo male spesso fanno perdere dinamismo agli atleti, che poi rischiano di veder la loro crescita interrompersi anzitempo.

Il protagonista in negativo di questo infortunio è il centrocampista lussemburghese Yvandro Borges Sanches, attualmente in forza al Nac Breda infortunatosi nella partita contro il Fortuna Sittard, per il quale gli esami in ospedale hanno ufficializzato la rottura del legamento crociato.

Una diagnosi che per il calciatore vuol dire soltanto una cosa, ovvero che la sua stagione finisce qui, il club con una nota ufficiale augura il meglio al ragazzo arrivato in prestito dal Monchengladbach