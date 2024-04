Milan-Roma, “chiudono” 48 ore prima del match: esulta Pioli

Milan-Roma. Si avvicina il derby europeo che giovedì sera vedrà opposte a San Siro le due compagini per i quarti di andata di Europa League.

Alla vigilia del derby Daniele De Rossi aveva parlato dell’onda lunga, positiva o negativa, secondo il risultato conseguito, della stracittadina capitolina. La vittoria della Roma avrà pertanto una benefica onda lunga.

La Roma è ripartita dopo il pareggio non soddisfacente di Lecce e, oltretutto, si è rifatta sotto in classifica per le posizioni che potrebbero assicurare la partecipazione alla prossima Champions League. Una Roma decisamente carica, la condizione migliore per affrontare un nuovo, difficile impegno.

Perché dopo il derby stracittadino, un altro derby attende i giallorossi, Decisamente più affascinante. Decisamente più difficile. L’appuntamento è fissato, infatti, per giovedì sera alle ore 21.00, Stadio San Siro. Gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma.

Un appuntamento prestigioso che vedrà la formazione di De Rossi affrontare il Milan, probabilmente la squadra più in forma del momento. I rossoneri hanno schiantato il Lecce centrando la quinta vittoria consecutiva in campionato e mostrando una condizione psico-fisica pressoché perfetta.

Ci vorrà, pertanto, la migliore Roma possibile per arginare la compagine di Stefano Pioli che ritroverà, come d’incanto, tutti i suoi effettivi.

Milan-Roma, Pioli recupera tutti

La coda del 2023 è stato il periodo più difficile per il Milan. Una catena inimmaginabile di infortuni, concentrati soprattutto nel reparto difensivo, ha penalizzato oltremisura i rossoneri. Piano piano sono rientrati tutti i titolari e piano piano piano il Milan si è rifatto sotto.

L’Inter era ormai troppo lontana, ma la Juventus no. Il Milan si è preso il secondo posto e lo ha consolidato. Vuole l’Europa League nonostante un ostacolo chiamato Roma. Per la gara di giovedì sera Stefano Pioli potrà contare anche sull’importante sostegno del Ramadan.

Infatti quarant’otto ore prima della grande sfida di San Siro terminerà il Ramadan, la ricorrenza religiosa più importante del mondo islamico dove si pratica il digiuno nelle ore diurne. In questo periodo il tecnico del Milan ha dovuto ‘dosare’ le forze di quattro suoi giocatori: Adli, Bennacer, Musah e Thiaw.

I quattro giocatori di fede musulmana potranno tornare ‘carichi’ esattamente alla vigilia della sfida contro i giallorossi. Una difficoltà in più per la Roma. Uno stimolo in più per Daniele De Rossi.