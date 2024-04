Roma-Lazio, spunta il video della rissa: pugno “in faccia” all’arbitro

Roma-Lazio, le immagini del post partita incriminano il calciatore, colpevole di aver colpito con un pugno l’avversario davanti all’arbitro

Il primo derby di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma si conclude con una vittoria meritata, ma decisamente molto sofferta. Non era semplice, soprattutto perché i giallorossi venivano da ben quattro partite contro i rivali della Lazio senza esser mai riusciti a trovare la via del gol.

A scacciare i fantasmi ci ha pensato Gianluca Mancini, che al minuto 42 del primo tempo colpisce di testa il cross arrivato da corner e mette il pallone alle spalle del portiere laziale per il gol dell’uno a zero finale. Nel secondo tempo gli uomini di De Rossi hanno accusato un calo fisico e mentale, arrivato dopo il palo colpito da El Shaarawy, riuscendo però a difendere il gol del vantaggio.

Come spesso succede purtroppo il match è stato molto nervoso, in particolare per l’atteggiamento di alcuni calciatori in campo, che anche dopo il triplice fischio non si sono trattenuti. Uno in particolare, davanti gli occhi dell’arbitro ha colpito con un pugno l’avversario, ecco le immagini.

Roma-Lazio, Guendouzi colpisce Paredes “in faccia” all’arbitro

Il derby tra Roma e Lazio non sarà mai una partita come le altre. Nonostante la posta in palio spesso sia solo il dominio cittadino il match riserva sempre molte sorprese e molto nervosismo, e anche i calciatori più emblematici spesso rischiano di perdere la testa, come accaduto spesso anche all’ex Barcellona Pedro, che più volte nel derby si è lasciato andare a gesti di reazione che da un campione come lui non ci si aspetta.

Il più problematico sotto il punto di vista caratteriale ieri è stato senza dubbio il centrocampista laziale Mateo Guendouzi, resosi più volte protagonista di episodi al quanto discutibili. Uno in particolare però sembra esser destinato a far parlare ancora molto di se, dopo che le immagini hanno fatto il giro dei social.

Ma Guendouzi che da un pugno sullo stomaco a Paredes?

L’arbitro vedendo la scena ovviamente avrà scritto tutto sul referto da presentare al giudice sportivo. pic.twitter.com/eQxLA7A1Le — Lorenzo non Pellegrini (@Claudel_it) April 7, 2024

Nel video in questione il francese, che già aveva avuto una diatriba con Dybala, è stato ripreso mentre a fine partita, con i calciatori giallorossi intenti a festeggiare, mentre ha colpito Paredes in pieno stomaco con un pugno. Il tutto è accaduto praticamente sotto gli occhi dell’arbitro, che dovrebbe aver riportato tutto sul referto di gara.