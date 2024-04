Salta la partita dei bianconeri: UFFICIALE la sconfitta a tavolino

Dopo il susseguirsi di tante voci sulla vicenda arriva la notizia ufficiale: salta la partita dei bianconeri e sconfitta a tavolino

Una situazione surreale quella che sta succedendo al club. Le difficoltà economiche cominciano a farsi sentire, e la società non sa più come poter arrivare addirittura a pagare gli stipendi. I calciatori dal canto loro cominciano ad essere stufi di questa situazione, che non fa che alimentare il malcontento per una stagione finora al di sotto delle aspettative.

Non è chiaro cosa possa succedere da qui alla fine del campionato, soprattutto dopo che una prima “tregua” sembrava poter lasciare questa situazione alle spalle, ma così non è stato. Come ci si aspettava è anche arrivata la notizia ufficiale riguardo la partita di oggi, con conseguente sconfitta a tavolino per i bianconeri, cosa succederà ora?

Partita saltata e sconfitta a tavolino: scenario clamoroso

per i bianconeri

Stiamo parlando del campionato di Serie D, più precisamente del girone D e della partita tra Fanfulla e Pistoiese. Gli ospiti stanno vivendo una vera e propria crisi economica che rischia di avere conseguenze gravissime sul club.

La società non ha ancora pagato gli stipendi ai calciatori, che avevano minacciato di non presentarsi alla prossima partita, e così infatti è stato. Sembrava esserci uno spiraglio per poter giocare questa partita, dopo che la proprietà aveva trovato un accordo, poi non rispettato, con i calciatori.

La Pistoiese alla fine non si è presentata per il match e, dopo aver atteso i 45 minuti di come da prassi, l’arbitro ha ricondotto i calciatori negli spogliatoi, assegnando di fatto la vittoria a tavolino ai padroni di casa. La vicenda però non finirà qui, in quanto toccherà al giudice sportivo dare l’ultima sentenza su questa particolare vicenda per quanto riguarda appunto la decisione della vittoria a tavolino e un’eventuale penalità per gli orange.