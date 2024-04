Addio Roma, ha scelto Luis Enrique

Addio Roma, il colpo a zero si complica per i giallorossi e così come per gli altri club interessati. Inserimento di Luis Enrique che punta a prenderlo.

Sono tanti quei giocatori che arrivati ad un certo punto della propria carriera decidono di cambiare, anche pensando al proprio futuro. Non solo sotto il profilo professionale, ma soprattutto relativo a quello economico. Ne abbiamo visti parecchi che, attirati dai milioni arabi, sono andati a giocare in quella parte del Mondo. Forse, in questo caso, non dovrebbe essere così.

Certo, l’offerta che dovrebbe arrivare rimane di quelle importanti secondo todofichajes.net. Un’offerta che il giocatore – accostato e non solo alla Roma nel corso delle ultime settimane – potrebbe prendere in seria considerazione. Di certo (e ormai su questo non ci sono più dubbi), il rinnovo con il suo attuale club non ci sarà. Non si raggiunge l’accordo economico e lui annusa la possibilità di richiedere un bel po’ di più visto che si muoverà a parametro zero.

La decisione di Hermoso

Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid, lascerà la capitale spagnola il prossimo 30 giugno. E questa non è la notizia, ovviamente, si sapeva. Il fatto è che adesso a tutta quella schiera di squadre che avrebbe chiesto informazioni o fatto un pensierino, secondo le fonti spagnole si sarebbe aggiunta anche il Psg, per quello che è un clamoroso ritorno di fiamma.

Sì, già nel 2019 i francesi avevano cercato Hermoso non riuscendo nel colpo grosso. Ma adesso Luis Enrique, uno che a quanto pare lo stima, avrebbe espressamente chiesto al club di fare uno sforzo per prendere Hermoso. A parametro zero è tutto più semplice anche per chi evidentemente non ha nessun problema economico. E a quanto pare le cose potrebbero andare proprio così. Una situazione che comunque resta da seguire.