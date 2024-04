Batosta Milan, UFFICIALE: rottura del crociato, torna il prossimo anno

Con una nota pubblicata sul proprio profilo ufficiale, la stella ha annunciato il grave infortunio. Si tratta di un problema molto serio.

In una stagione piena zeppa di impegni, la componente infortuni può rappresentare sicuramente una variabile degna di nota. Ne sa qualcosa il Milan di Stefano Pioli, che soprattutto a ridosso del giro di boa del campionato ha dovuto fare i conti con numerose defezione. I rossoneri, però, sembrano essersi gettati alle spalle il periodo no.

L’annuncio in questione, infatti, non riguarda Leao e compagni, ma la compagine femminile del Milan. Con un comunicato apparso sul proprio profilo Instagram, infatti, la calciatrice Christy Grimshaw ha annunciato di aver riportato un grave infortunio. La centrocampista scozzese, infatti, in un lungo post ha dichiarato di essersi rotta il crociato anteriore e il resto del ginocchio. Toccante il messaggio con la quale la Grimshaw ha fornito ragguagli importanti sulle sue condizioni.

Milan femminile, lungo stop per Christy Grimshaw: il lungo post della calciatrice

Come rivelato da Grimshaw, l’infortunio al quale la calciatrice dovrà superare è piuttosto complesso. Non si tratta di una “semplice” rottura del crociato, ma di un problema molto più articolato. Ragion per cui, è verosimile pensare che il suo rientro possa essere fissato all’inizio del prossimo anno. Ecco quanto dichiarato dalla centrocampista rossonera sui social:

“Sono stati giorni difficili, durante la mia 99ª partita con il Milan nello scorso fine settimana mi sono rotta il crociato anteriore e praticamente tutto il resto del ginocchio. Dopo qualche riflessione so che in questa stagione non abbiamo rispettato gli standard che si pongono giocando per un club come il Milan, ma siamo cresciute molto e a volte prima di rialzarsi bisogna cadere. Sono devastata di non poter aiutare il mio club e il mio paese nei prossimi importanti mesi”.