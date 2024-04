Calafiori al posto di Huijsen, effetto domino Juve: 30 milioni

Dalla Roma alla Juve, doppio intreccio in Serie A: 30 milioni con lo scambio. Gli ultimi aggiornamenti.

Plurime questioni andranno disambiguate in quel di Trigoria nelle prossime settimane, quando sarà possibile intravedere con maggiore chiarezza gli approdi della squadra di De Rossi dopo un rendimento post-Mourinho rivelatosi fino a questo momento più che importante e nobile, al netto di qualche defezione e della presenza di aspetti perfettibili da parte della squadra e di un allenatore messosi in discussione sin dal primo momento, palesando altresì un coraggio e una personalità che lo avevano già caratterizzato nelle vecchie vesti di calciatore.

La sua posizione, ad oggi, risulta abbastanza solida e chiara, al netto di un contratto ancora in scadenza a fine stagione e per il quale non sono stati ancora disambiguati nodi e dubbi da parte dei Friedkin, la cui decisione, ora come ora, pare poter propendere verso una conferma e la catalisi di un futuro ancora insieme. Oltre a De Rossi e al direttore sportivo, però, in casa Roma bisognerà capire anche il futuro di diversi elementi, apparecchiando nel migliore dei modi un calciomercato che avrà tanto da dire e indicare.

30 milioni o scambio con la Juventus, destini incrociati Huijsen-Calafiori

Particolare attenzione, in una fase importantissima sul campo ma anche per gli apparecchiamenti della stagione che verrà, risulta essere anche la posizione di Dean Huijsen, tra i profili più discussi e chiacchierati di gennaio e arrivato a Roma, dalla Juventus, in prestito. Il suo nome, con ogni probabilità, sarà al centro di una campagna acquisti che lascia già intravedere evoluzioni e possibili aste per un giocatore giovane ma dai grandissimi margini di crescita.

Particolare attenzione, da tale punto di vista, merita quanto riferito dal giornalista Giovanni Albanese su Gazzetta.it. A sua detta, infatti, il nome di Dean Huijsen potrebbe rappresentare un’ottima fonte per l’operazione Calafiori in casa Juventus. I bianconeri, infatti, hanno messo nel mirino l’ex terzino della Roma, maturato e plasmato da Thiago Motta come difensore centrale e attualmente valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Oltre che ad una possibile operazione con scambio (tra i candidati principali ci sono Miretti o Nicolussi Caviglia) con il Bologna, la su citata fonte evidenzia come gli introiti dell’operazione Calafiori potrebbero derivare anche dalla cessione di Huijsen. Su di lui, continuano a segnalarsi gli interessi di Newcastle e Borussia Dortmund, una cui offerta di circa 30 milioni di euro potrebbe comportare il nulla osta di Giuntoli. Quest’ultimo confida fortemente nel difensore attualmente in prestito alla Roma, reputandolo un potenziale titolare a partire dal 2025. Per privarsene, orientando poi i soldi verso altre piste, la cifra su citata funge da soglia minima per un potenziale incrocio doppio anche con la stessa Roma.