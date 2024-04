Conti in rosso, la penalizzazione è UFFICIALE: 8 punti

Conti in rosso, arriva la penalizzazione UFFICIALE: il computo totale, dopo tutto quello che è successo nel corso di questi mesi, è di 8 punti. Il ribaltone in classifica è clamoroso

Penalizzazione ufficiale. Di nuovo. E adesso la classifica si fa ancora più preoccupante di quanto già non lo fosse. La Premier League non guarda in faccia nessuno, e così come riportato in maniera ufficiale, ha tolto altri due punti ad un club che sta vivendo un’annata assai difficile. E che adesso si complica ulteriormente.

All’Everton infatti sono stati sottratti due punti per una seconda violazione delle regole finanziarie della Premier League. Queste regole, spiega la BBC “consentono ai club di perdere 105 milioni di sterline in tre anni e una commissione indipendente ha rilevato che l’Everton ha violato tale cifra di 16,6 milioni di sterline per il triennio fino al 2022-23″. Insomma, non si guarda davvero in faccia nessuno in questo caso. Ed è una ulteriore mazzata per il club.

Ufficiale, altri due punti all’Everton

Adesso i blu di Liverpool scendono al sedicesimo posto in classifica, e sono due punti sopra la zona retrocessione. Come spiegato non è la prima volta che all’Everton erano stati cacciati dei punti in questa annata così travagliata. I Toffees hanno già avuto una legnata di 10 punti, poi ridotta a sei in appello nello scorso mese di febbraio, e che adesso diventano otto in un lunedì che sembrava tranquillo e che invece non lo è proprio.

Un’annata difficile, di quelle che iniziano male e molto spesso finiscono peggio. Ma per ora l’Everton ha dimostrato di avere le spalle larghe e di avere la forza di riuscire a tirarsi fuori da una situazione durissima. Però stavolta, il contraccolpo psicologico, potrebbe essere devastante quando mancano poche gare al termine della stagione. E anche le altre squadre, in questo modo, prendono sicuramente fiducia.