Dybala messo da parte: goduria Roma, svolta a sorpresa sul futuro

Archiviato l’importante successo ottenuto in campionato contro la Lazio, la Roma si prepara all’importante confronto contro il Milan. Le voci sul futuro di Dybala, però, continuano a tenere banco.

Il graffio di Gianluca Mancini ha permesso alla Roma di Daniele De Rossi di incamerare tre punti di vitale importanza per continuare la propria rincorsa Champions. Il tempo dei festeggiamenti in casa giallorossa, però, è già finito. Giovedì Dybala e compagni saranno di scena a San Siro contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

Proprio l’attaccante argentino, però, continua ad essere il centro nevralgico di molte voci. Autore di una prova importante nel derby, di ritorno dall’infortunio dopo lo scampolo di gara concessogli contro il Lecce, il numero 21 è pronto a trascinare i suoi compagni in un finale di stagione che si preannuncia palpitante. Tuttavia, non sono di certo passate inosservate le ultime voci sul futuro della Joya. A luglio si riattiverà infatti la clausola rescissoria che, se pagata, potrebbe portare Dybala lontano dalla Capitale. Chiaramente la volontà del diretto interessato farà la differenza. Dettaglio, quest’ultimo, che non sarà affatto da trascurare.

Dybala tra la Roma e le sirene spagnole: Atletico e Barcellona, però, si defilano

Commentando un’analisi di Caught Offside, goal.fr si è espresso a chiare lettere sul futuro dell’attaccante argentino. Accostato in tempi e in modi diversi al Barcellona, l’attaccante argentino non sarebbe un obiettivo prioritario dei blaugrana.

Secondo quanto evidenziato, infatti, i catalani sarebbero intenzionati a puntare sul ritorno per un’altra stagione di Joao Felix, attualmente in prestito dall’Atletico Madrid. La stessa pista che porterebbe Dybala alla corte di Simeone, del resto, non sarebbe poi così calda. Alla luce della stagione esaltante di cui Antoine Griezmann si è reso protagonista, i Colchoneros non sarebbero intenzionati a mettere le mani su un calciatore di qualità come Dybala. Piuttosto, il club iberico preferirebbe puntare su un altro tipo di attaccante, con caratteristiche da prima punta “classica”. Staremo a vedere cosa succederà.