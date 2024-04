Futuro De Rossi, i Friedkin ci mettono la firma

Nel corso della notte la presidenza della Roma ha pubblciato sui social un indizio sul futuro del club difficile da ignorare

Da esterni è indubbiamente difficile comprendere il peso specifico di una partita come il derby della capitale. Si tratta di un appuntamento che, oltre al mero dato calcistico (che in questo caso si concretizzava anche nella lotta per la zona Champions) è caratterizzato da una componente ambientale difficilmente trascurabile per chi vive nella città eterna.

La Roma è tornata a vincere la stracittadina dopo svariati confronti spiacevoli, che avevano permesso ai cugini laziali di millantare una supposta superiorità.

Nel corso dell’avventura di José Mourinho soltanto un derby vinto e, nonostante la rinomata capacità di spostare l’attenzione a livello mediatico, lo Special One difficilmente poteva nascondere quest’onta indelebile. Daniele De Rossi, dopo la delusione del pareggio di Lecce, che aveva immediatamente smorzato l’entusiasmo della piazza in merito al suo lavoro a Trigoria, vince un derby semplicemente fondamentale sotto ogni punto di vista.

I tre punti conquistati tra una polemica e l’altra all’interno del rettangolo verde servivano tanto alla Roma, quanto a DDR, che ora inizia realmente a distinguere i contorni delle scritte che comporranno il suo prossimo contratto da allenatore della Roma. Nel corso della notte da parte dei vertici giallorossi è arrivato un segnale difficile da ignorare.

I Friedkin esultano anche sui social dopo il derby vinto

Sono americani, sono imprenditori e in molti potrebbero considerarli dei meri affaristi, ma in ogni caso anche i Friedkin sono stati investiti dall’eccitazione del derby vinto. Dopo aver assistito al trionfo giallorosso direttamente dalla tribuna d’onore dell’Olimpico, i Friedkin hanno manifestato la propria soddisfazione sui social, scegliendo parole e foto probabilmente non casuali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Friedkin Group (@friedkingroup)

Il post Instagram che è apparso nel corso della notte lascia poco spazio all’interpretazione: “Nessun posto è come Roma”, recita la descrizione, mentre tra le foto capeggia quella di Daniele De Rossi al momento del triplice fischio. L’incontenibile gioia del comandante di Ostia è posta in primo piano sull’account IG del Friedkin Group. La convivenza di foto e descrizione sembra mandare un segnale importante per il futuro sia della proprietà giallorossa, che della panchina di De Rossi.