Futuro De Rossi, il club a cena con l’erede dopo il Derby

Il futuro di Daniele De Rossi resta un nodo da sciogliere in casa Roma. I risultati sul campo lo avvicinano alla conferma, mentre spunta l’appuntamento a sorpresa con l’erede a cavallo del derby.

La Roma si gode al ritorno alla vittoria nel derby e prepara con euforia la sfida d’andata al Milan di Stefano Pioli. Daniele De Rossi supera di misura l’ostacolo Lazio, interrompendo un digiuno di vittorie nella stracittadina che durava da due anni. La rete siglata da Gianluca Mancini ha regalato tre punti pesantissimi in ottica Champions League, mentre a ridosso del derby spunta un incontro a sorpresa che coinvolge la dirigenza del club. C’è stata la cena con il possibile erede dell’ex Capitano giallorosso, ecco tutti i dettagli.

Meno tre giorni a Milan-Roma, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa è entrata nel rush finale della stagione, con una doppia corsa che deciderà le sorti del bilancio finale in campo. In campionato la squadra guidata da Daniele De Rossi punta il quarto posto occupato dal Bologna, ora distante due punti. In Europa League questo giovedì ci sarà il primo atto della sfida al Milan di Pioli, che è apparso in un ottimo stato di forma nelle ultime uscite. Nel frattempo il tema del futuro dell’allenatore giallorosso, che ha il contratto in scadenza al termine della stagione, resta un nodo da sciogliere.

Roma, De Rossi tra addio e rinnovo: la dirigenza incontra Pellegrini

Durante il derby tra Roma e Lazio era presente allo stadio Olimpico anche Manuel Pellegrini. Il tecnico cileno, allenatore del Betis, è stato anche a cena con la dirigenza giallorossa secondo quanto scrive quest’oggi il quotidiano ‘Il Messaggero’.

Il giornale parla di uno scambio di idee sul futuro tra Pellegrini e la dirigenza della Roma. In attesa di segnali concreti verso il rinnovo di De Rossi, oltre che sulla nomina del nuovo Direttore sportivo, ha di sicuro generato curiosità l’appuntamento con l’allenatore cileno in casa giallorossa.