Rinnovo De Rossi, appuntamento con Friedkin: conto alla rovescia

Daniele De Rossi si gode la prima vittoria nel derby al debutto in panchina con la Roma. In attesa del primo incrocio europeo contro il Milan ecco le ultime sul tema del rinnovo.

La Roma torna a vincere il derby grazie alla rete di Gianluca Mancini, che regala tre punti fondamentali in ottica corsa al piazzamento in Champions League. Daniele De Rossi ha esaltato la prestazione dei suoi ed ora sta preparando con un clima decisamente positivo la prima sfida al Milan in Europa League. La sua avventura sulla panchina giallorossa ora passerà per il doppio incrocio con la squadra allenata da Stefano Pioli e valido per i quarti di finale in Europa League, mentre arrivano nuovi segnali sul tema del rinnovo di contratto.

I tre punti conquistati nel derby contro la Lazio proiettano la Roma verso la conquista del piazzamento nella prossima Champions League. La stracittadina, vinta di misura grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini, consente ai giallorossi di rosicchiare due punti sul Bologna ed aumentare il distacco dall’Atalanta. I felsinei non sono andati oltre il pareggio in casa del Frosinone, mentre i nerazzurri sono stati sconfitti dal Cagliari di Claudio Ranieri, risultati al bacio nella corsa al quarto posto per la squadra guidata da DDR. Il futuro del tecnico resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione, unito alla nomina del nuovo Direttore sportivo da parte della proprietà Friedkin.

Futuro De Rossi, appuntamento per il rinnovo: le manovre dei Friedkin

Al termine del derby vinto c’è stata l’esultanza di Ryan Friedkin sulle tribune dello stadio Olimpico, indice di quanto la gara fosse attesa anche dalla dirigenza a stelle e strisce che guida la Roma. Ora, con i giallorossi in corsa per il piazzamento in Champions e le semifinali di Europa League, ecco le ultime sul futuro dell’ex numero 16.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, dopo il ciclo di sfide delicate tra campionato ed Europa ci sarà l’appuntamento tra Friedkin e De Rossi per discutere del rinnovo contrattuale. Il calendario della Roma non permette soste, con le due sfide al Milan in programma prima di Bologna, Napoli e Juve in campionato.