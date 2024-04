Hanno esonerato Allegri: post Juve-Fiorentina fatale

Allegri sempre più lontano dalla Juventus: gli indizi arrivano da molteplici parti e la situazione è davvero incredibile. Fatale il post Fiorentina

Il post partita di Juventus-Fiorentina, nonostante la vittoria per uno a zero grazie alla rete di Gatti che ha cacciato indietro l’assalto del Bologna, è stato turbolento in casa bianconera.

Massimiliano Allegri, attaccato da più parti nel corso di questa stagione, ha espresso un concetto che è risuonato in maniera prepotente: il livornese infatti avrebbe detto, secondo le informazioni riportate dal giornalista Momblano, di non sentirsi “protetto” dalla società. Da questo sarebbe scaturito dallo scontro, con forti momenti di tensione, con il club e con una parte di componenti dei calciatori dopo la partita. Insomma, una situazione che bolle dentro la società del presidente Ferrero e che potrebbe anche portare a delle decisioni importanti nel corso anche della serata”.

“Mi aspetto una decisione della Juve in un modo o nell’altro” ha dichiarato, inoltre, il giornalista. Ovviamente riferito alla posizione di Massimiliano Allegri che è apparso un poco turbato da tutte quelle voci che sono uscite sul proprio conto. Un tecnico che forse inizia a sentire la pressione di questi mesi e soprattutto, se legge i giornali, vede come il suo club sarebbe pronto a prendere Thiago Motta, chiudendo in anticipo di un anno il suo contratto.

Allegri sempre più lontano dalla Juventus

Certo, da qui all’estate passerà diverso tempo, magari la Juve conquisterà la Coppa Italia e si prenderà senza particolari problemi il posto nella prossima Champions League e quindi deciderà di continuerà con il livornese. Ma come sappiamo sono moltissimi i tifosi, quasi la maggioranza, che non aspettano altro che questa stagione finisca per cambiare prospettiva. Una squadra, quella bianconera, che ha faticato tantissimo nel corso dell’anno sotto l’aspetto della proposta di gioco. E questo ad Allegri – nonostante per molto tempo sia rimasto incollato all’Inter – non viene perdonato. Ore frenetiche, quindi. Nelle quali potrebbe succedere davvero di tutto e che vi racconteremo. Dentro la Juve potrebbero volare gli stracci.

In tutto questo contesto, infine, c’è da segnalare un’altra cosa: gli esperti della Goldbet hanno abbassato in maniera sensibile la quota del possibile esonero di Allegri. In questo momento, molto al ribasso rispetto come detto alle altre settimane, si gioca a 5 volte la posta. Un altro messaggio da tenere davvero in considerazione.