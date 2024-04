Lukaku pedina di scambio: game over Roma, la chiudono così

Calciomercato Roma, le voci riguardanti il futuro di Romelu Lukaku continuano a circolare senza soluzione di continuità. Lo scambio che suggella l’affare.

Sebbene non sia stato il protagonista del derby, Romelu Lukaku ha comunque garantito il suo contributo. Il prezioso lavoro spalle alla porta del belga ha permesso alla squadra di salire nei momenti di difficoltà, esorcizzando la pressione avversaria. In una stagione tutto sommato positiva, però, a tenere banco sono soprattutto le voci riguardanti il futuro di Big Rom.

Atterrato all’ombra del Colosseo con la formula del prestito oneroso senza diritto né obbligo di riscatto, l’attuale numero 90 della Roma farà ritorno al Chelsea. Nonostante i sondaggi esplorativi avviati sotto traccia nelle ultime settimane, i Blues continuano a non schiodarsi dalla valutazione iniziale di 45-50 milioni di euro per il proprio attaccante. Cifra ritenuta proibitiva dalle parti di Trigoria, con la Roma che preferirebbe impostare l’affare su ben altri parametri. Il destino di Lukaku, però, potrebbe clamorosamente essere ancora in Serie A.

Calciomercato Roma, Lukaku nell’affare Osimhen: pazza idea Chelsea

Pur continuando a chiedere almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire, infatti, il Chelsea vuole cedere a tutti i costi Romelu Lukaku. A tal proposito, oltre all’opzione Arabia, potrebbe prendere piede anche un’altra ipotesi. Desiderosi di puntellare il proprio reparto offensivo con un innesto roboante, il club inglese sarebbe tentato dall’idea di inserire Lukaku in una maxi operazione.

Secondo quanto evidenziato da Napoli Magazine, i londinesi sarebbero pronti ad ingaggiare un vero e proprio duello con il Psg per chiudere l’operazione Osimhen. Per “coprire” per intero la valutazione dell’attaccante nigeriano, legato al Napoli da una clausola rescissoria dal valore di circa 130-140 milioni di euro, il Chelsea potrebbe quindi inserire proprio Lukaku. L’idea dei londinesi, infatti, sarebbe quella di mettere sul piatto un’offerta da 85-90 milioni di euro a cui aggiungere il cartellino di “Big Rom”, valutato dai Blues circa 40 milioni di euro. Un incastro al momento piuttosto difficile da far collimare. Una traccia, però, da monitorare con estrema attenzione, in quanto foriera di possibili sviluppi.