Rinnovo De Rossi, firma con la Roma e derby decisivo: “Scelta difficile da comprendere”. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La vittoria nel derby targata Mancini, oltre a comportare una dose di polemiche preventivabile e pressoché canonica, ha permesso di registrare nuove conferme tra le fila giallorosse, tra le quali si registra adesso sia un’attenzione sul presente ricco di impegni e incroci fondamentali, che su un futuro destinato a passare anche da questa parentesi finale di campionato ed Europa League.

L’inversione di tendenza registrata rispetto al passato mourinhiano si è fin qui manifestata soprattutto nei risultati, in grado di avvicinare nuovamente la Roma ad una regione Champions League che, sin dal primo momento, era stata posta come obiettivo finale dai Friedkin. L’andamento nobile del Bologna, accompagnato dalla forte competitività dei piani alti di classifica, non permettono di sparare sentenze o garanzie ma, al contempo, sono tanti altri i fattori in grado di concorrere a ipotizzare un rinnovo sempre più vicino per Daniele De Rossi.

Rinnovo De Rossi, derby e fattori di una storia già scritta: il punto di Sky Sport

Alla sua seconda vera esperienza da allenatore, dopo l’infelice parentesi della Spal e il nobile quanto formativo trascorso nello staff di Mancini durante Euro2020, Daniele De Rossi ha convinto in poco tempo anche i più scettici o nostalgici rispetto a José Mourinho, il cui allontanamento aveva comportato più che qualche critica e opposizione da parte dei tifosi.

Ad oggi, però, la posizione dei Friedkin non è stata ancora disambiguata, al netto di una pluralità di fattori che concorre a ipotizzare come sempre più probabile un prolungamento dei rapporti dopo la firma semestrale di metà gennaio. A spiegarlo è Sky Sport, che parla esplicitamente di attesa per il rinnovo del mister della Roma, una cui permanenza nella Capitale non pare poter essere intaccata da alcuna tipologia di fattore.

Basti pensare alla concreta e attenta interpretazione del derby di sabato, passando per una gestione delle energie fisiche e nervose ben ponderata sia nella stracittadina che in altri incontri, in grado di avvicinare il quarto posto e aumentare le consapevolezze rispetto ad un allenatore giovane e carismatico. Bravo nel sintetizzare la propria visione alle caratteristiche del materiale tecnico e umano a disposizione, De Rossi si sta rivelando un profilo modero, bravo a interpretare i momenti della gara. Tutti motivi che, come scrive Paolo Assogna, renderebbero un’eventuale assenza in panchina dal prossimo anno una scelta difficile da comprendere.