Calciomercato Roma, colpo in difesa: gioca già la Champions

Un nuovo obiettivo spunta nei taccuini dei vertici giallorossi per l’estate. La Roma si prepara ad una rivoluzione della rosa

Mentre nella città eterna l’entusiasmo apparentemente indelebile della vittoria del derby si mescola all’attesa per il confronto europeo con il Milan di mister Pioli – valido per l’andata dei quarti di finale di Europa e programmato per giovedì sera alle 21:00 – i vertici capitolini non possono concederei il lusso di vivere esclusivamente l’eccitazione del presente giallorosso, caratterizzato da un finale di stagione semplicemente al cardiopalma, ma appare necessario valutare con cura le possibili evoluzioni del calciomercato.

Arrivare a fine giugno con le idee chiare sui movimenti di mercato a cui dare priorità è un compito imprescindibile per la dirigenza giallorossa, nonostante l’assenza di una linea precisa dettata da un dirigente sportivo – ancora da designare – inizia a farsi sentire con l’inesorabile avvicinamento della sessione estiva di calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi, al netto di alcune plateali lacune, potrebbe sembrare ad un occhio distratto una squadra solida e collaudata, pronta a costruire un futuro al fianco del comandante di Ostia. Nulla di più sbagliato… Anche semplicemente la conferma di DDR è di fatto una sicurezza inesistente, da costruire proprio nelle settimane che dividono i giallorossi dal concludersi della stagione.

Troppi traguardi ancora in gioco, a partire dalla zona Champions in campionato e finendo con il cammino in Europa League, da decidere in campo insieme al Milan di Pioli. Ciò che tuttavia sembra essere ancor più precario è il vero e proprio scacchiere giallorosso, caratterizzato da una serie di contratti in scadenza, prestiti in bilico e situazione personali da valutare. In particolare attacco e difesa sono i reparti che difficilmente potranno esimersi da una profonda metamorfosi estiva.

A Trigoria spunta il nome di Israel Reyes

Con Lukaku costretto a ripassare da Londra per esaudire i desideri di liquidità del Chelsea, Dybala pronto a godere nuovamente della fatidica clausola da 13 milioni (valida soltanto per i club esteri), il riscatto di Azmoun ancora da valutare (il Leverkusen chiede 12,5 milioni) e il rientro di Abraham in punta di piedi, la fase offensiva giallorossa si è rivelata tutt’altro che solidificata.

Ma è comunque il reparto difensivo quello destinato a rivoluzioni più radicali: Huijsen destinato a rientrare a Vinovo, Smalling ingolosito dai petrodollari sauditi, Spinazzola e Kristensen in scadenza e N’Dicka corteggiato da svariati club europei, compongono un contesto a dir poco precario.

I vertici giallorossi sono dunque costretti a guardarsi intorno e, secondo quanto affermato sul suo profilo X(Twitter) da Ekrem Konur, i giallorossi sarebbero interessati al 23enne messicano Israel Reyes. Attuale difensore centrale del CF America, il classe 2000 (impegnato proprio stasera nella Concacaf Champions Cup), grazie alla solidità in copertura, alla rapidità e alla relativa versatilità lungo la linea difensiva, Reyes ha ingolosito la dirigenza capitolina. Il suo contratto scade nel 2026, ma su transfermarkt.it il valore di mercato indicato equivale a 4 milioni di euro, il che permetterebbe alle modeste casse giallorosse di non svuotarsi ulteriormente.