Dal Milan alla Juve: ha già trovato l’accordo con il suo nuovo club. Ecco la decisione presa da quello che è il favorito numero uno per la panchina bianconera

Allegri no. Forse Antonio Conte. Adesso quello certo pare Thiago Motta. Tiene banco, eccome, il futuro della panchina della Juventus soprattutto dopo che in queste ore è rispuntato fuori, quasi dal nulla, visto che da un poco di tempo non se ne parlava, il nome del tecnico pugliese che potrebbe tornare clamorosamente dalle parti di Torino.

Sarà così? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane, dopo la fine della stagione, quando la Juventus comunicherà ufficialmente quello che sarà il destino del tecnico livornese che, a quanto pare, domenica sera dopo la sfida contro la Fiorentina ha avuto un diverbio con la dirigenza. Ieri sono arrivate delle smentite sul tema, ma qualcosa che non va dentro il club piemontese, è evidente, c’è. Insomma, Conte o non Conte, si è parlato e scritto nelle scorse settimane di quello che sarebbe un accordo già trovato tra il club bianconero e Thiago Motta, l’attuale allenatore del Bologna, con addirittura un incontro tra lui e Giuntoli per iniziare a programmare la prossima stagione. Ed è su questa linea che Daniele Longo, ospite di Juventibus, è andato. Per lui non c’è nessuna possibilità che questa stretta di mano che ci sarebbe stata non porti alla firma del contratto.

Dal Milan alla Juve, la decisione di Thiago Motta

Ci sarebbe stato, intanto, anche un inserimento del Milan. Ma l’oriundo avrebbe ribadito il suo no all’offerta perché “ha già un accordo di massima con la Juventus e non vuole trattare con altri club”. Poi, Longo, ha anche aumentato la dose.

“Da fonti vicine a Thiago Motta mi è stato detto – ha continuato – che il tecnico italo-brasiliano dovrebbe firmare nelle prossime settimane per la Juventus”. E ancora: “Ci sono molti giocatori che vorrebbero continuare ad essere allenati da lui, uno su tutti Zirkzee“. Insomma, sembra davvero fatta, una trattativa pressoché chiusa. O poco ci manca. Vedremo nelle prossime settimane se arriverà pure qualche annuncio ufficiale per chiudere la questione in maniera definitiva.