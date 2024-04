Dal Milan alla Roma: scippo capitale

Mancano solamente due giorni a Milan-Roma, ma la sfida di Europa League inizia ad accendersi anche sul calciomercato

Reduci dalla vittoria al derby contro la Lazio e da quella contro il Lecce, Roma e Milan giovedì prossimo si affronteranno nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Il primo round del derby italiano si disputerà a San Siro, mentre giovedì 18 aprile ci sarà il return match allo Stadio Olimpico. Ormai sicuri di un piazzamento in Champions League la prossima stagione, i rossoneri possono disputare questa ultima fase del campionato senza troppi patemi, a differenza dell’11 di Daniele De Rossi che la qualificazione dovrà sudarsela di giornata in giornata.

Rivali sul campo, rossoneri e capitolini la prossima estate sono pronti a darsi battaglia anche in sede di calcio mercato, condividendo già diversi obiettivi in vista della prossima annata. A prescindere da quali saranno la guida tecnica e quella dirigenziale, i due club avranno bisogno di rinforzi un po’ in ogni reparto, tra calciatori in scadenza, propositi d’addio e occasioni per mettere a segno plusvalenze di vitale importanza per i bilanci. Un occhio di particolare riguardo verrà ovviamente riservato ai calciatori in scadenza.

Calciomercato Roma e Milan: salta il colpo a zero

Tra i vari profili simili accostati e realmente seguiti dalle due dirigenze, uno riguarda il pacchetto dei difensori centrali. Sotto contratto con il Fulham fino al 30 giugno del 2024, Tosin Adarabioyo non ha ancora accettato l’ultima offerta di rinnovo fatta dai Cottagers e più passa il tempo, più diventa una pedina appetibile per un maggior numero di club. Già da tempo, Milan e Roma erano circondate da una concorrenza agguerrita, rappresentata anche da Liverpool e Tottenham, ma nelle ultime ore è emersa un’altra candidatura forte.

Secondo ‘Team Talk’, infatti, il West Ham avrebbe sorpassato tutte le altre contendenti ad acquisire le prestazioni sportive del difensore 26enne. Stando al portale britannico, la squadra capitolina avrebbe preparato un’offerta economica molto importante per l’ex Manchester City, accompagnata dalla garanzia di essere quasi sicuramente un titolare degli Hammers sin dalle prime battute della prossima stagione. Una condizione che, ad oggi, nessuna delle altre squadre interessate potrebbe prospettargli.