Dal Napoli alla Roma, annuncio UFFICIALE sulla firma

Dal Napoli alla Roma, arriva da parte dell’agente l’annuncio ufficiale sul rinnovo. Ecco la situazione attorno alle prestazioni del giocatore

Fin quando non arriverà una comunicazione ufficiale, di quello che potrebbe essere il suo futuro se ne parlerà molto. Accostato alle big italiane ma non solo, un pensiero ce lo ha fatto così come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri anche il Psg, Mario Hermoso è un elemento che piace anche alla Roma, soprattutto perché si potrebbe muovere a parametro zero alla fine di questa stagione.

Il suo rinnovo è in alto mare. Ne ha parlato proprio l’agente del calciatore Inaki Espizua che è intervenuto in diretta a CN24 Tv, durante la trasmissione CalcioNapoli24 live. Ha espresso un concetto chiaro su quello che il suo assistito sta vivendo dentro l’Atletico Madrid e ha parlato anche di come la Serie A sia un campionato appetibile.

Dal Napoli alla Roma, le parole dell’agente di Hermoso

“Non è detto che vada a giocare altrove, ma quando si firma un contratto entrambe le parti devono avere un progetto comune e in questo momento siamo lontani dal rinnovo“. Se non è un annuncio poco ci manca. Il segnale mandato è quello di una stretta di mano che non ci sarà con la possibilità di andare via da Madrid senza che il suo futuro club versi nulla nelle casse dei Colchoneros.

Ovviamente, trattandosi di un tema caldo a Napoli, è stata posta una domanda pure sulla squadra azzurra che dovrà sicuramente rifondare da qui alla fine dell’anno in vista delle prossime stagioni. “La Serie A può essere una possibilità per Mario, il Napoli rientra nelle squadre che hanno scenari appetibili. Anche l’Inter è un grandissimo club” ha detto. Ma come vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti, non solo in Italia stanno pensando a Hermoso: si parla del Psg ma pure dell’Aston Villa, con Unai Emery che da tempo lo ha messo nel mirino.