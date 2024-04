Milan-Roma, recupero UFFICIALE: ha lavorato con il gruppo

Milan-Roma, il recupero è ufficiale: il giocatore ha lavorato con il resto dei compagni e quindi è disponibile per la sfida di giovedì sera

Si avvicina una delle partite più importanti dell’anno. Giovedì sera a San Siro andrà in scena il match d’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. Non è decisiva, lo sappiamo, queste partite giocandosi nell’arco dei 180minuti danno la possibilità di rientrare in corsa anche la settimana successiva, ma è sicuramente fondamentale riuscire a tornare nella Capitale con un risultato positivo.

De Rossi ha qualche dubbio di formazione, lo sappiamo: secondo le indiscrezione di oggi il tecnico della Roma sarebbe tentato dalla possibilità di mandare in campo Smalling dal primo minuto. Vedremo ovviamente quello che la rifinitura di domani, con annessa conferenza stampa, ci dirà. Di certo delle buone notizie a due giorni dalla partita arrivano per Stefano Pioli. Che ha ufficialmente recuperato un elemento che era in dubbio fino a pochi giorni fa.

Milan-Roma, Thiaw in gruppo

Nell’allenamento di oggi infatti anche Thiaw, il difensore centrale che per un lungo periodo della stagione è stato anche il titolare del Milan, si è allenato con il resto dei compagni. Quindi abile e arruolabile per la notte europea dei rossoneri contro i giallorossi. Insomma, ha rimesso a posto tutte le pedine l’allenatore emiliano, che tira un sospiro di sollievo visto che adesso ha quasi abbondanza nel reparto arretrato.

Difficile ovviamente vedere Thiaw in campo dal primo minuto, è altamente probabile che lo stesso venga convocato e si accomodi in panchina per poi entrare in campo in caso di necessità. Delle indicazioni ovviamente ne arriveranno anche durante la conferenza stampa prevista nella giornata di domani per entrambi i tecnici. Come volontà della Uefa infine anche De Rossi parlerà da San Siro. Succede sempre così.