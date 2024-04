Mourinho firma nella Capitale: tradimento epocale

José Mourinho è pronto a tornare in sella dopo l’esonero con la Roma e la prossima estate si preannuncia infuocata

Sono passati quasi tre mesi dall’annuncio dell’esonero di José Mourinho da parte della Roma. Da allora, sotto la guida di Daniele De Rossi, la squadra giallorossa ha risalito la classifica portandosi a tre punti dal quarto posto occupato dal Bologna e diventando una seria candidata alla qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante un cammino claudicante in Serie A, le due finali europee raggiunte dallo Special One lo rendono ancora uno dei nomi più chiacchierati sul mercato.

Subito dopo l’allontanamento dalla capitale, si è a lungo parlato di un potenziale approdo in Arabia, ma il futuro del tecnico portoghese potrebbe essere ancora in Europa. Oltre alle sirene della Premier League, vanno tenute in grande considerazione anche le piste tedesche e portoghesi.

Mourinho torna nella capitale: s’infiamma il derby

Spesso presente sulle tribune dei maggiori stadi lusitani, Mourinho sabato scorso ha presenziato anche al derby eterno tra Sporting-Benfica. La vittoria dei padroni di casa ha praticamente regalato il titolo nazionale ai biancoverdi che in estate potrebbero tuttavia perdere la propria guida tecnica. Ruben Amorim infatti è uno dei candidati più accreditati alla successione di Jürgen Klopp al Liverpool.

Qualora i Reds dovessero decidere di pagare la clausola rescissoria, i Leões sarebbero costretti a cercare un nuovo allenatore ed è qui che spunta il profilo di Mou. Il tecnico lusitano nei giorni scorsi non ha escluso un ritorno in patria per allenare e il suo nome è anche nella lista del Benfica, che a fine anno saluterà quasi sicuramente l’attuale guida tecnica, Roger Schmidt. Un derby infuocato dunque, che il Porto potrebbe vivere come un tradimento, vista la grande e acerrima rivalità con i club di Lisbona. A meno che, non siano anche i Dragoes a provare un clamoroso ritorno, visto che Sérgio Conceição ha già annunciato che lascerà il club a giugno.