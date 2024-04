Mancini, UFFICIALE la decisione del Giudice Sportivo

Dopo i fatti alla fine del derby con la richiesta di altri atti il giudice sportivo ha preso una decisione ufficiale per Gianluca Mancini. Ecco quello che alla fine si è deciso

Ufficiale. Il procuratore federale ha già trasmesso gli atti di tutto quello che è successo sabato dopo il derby relativo a Mancini. Per il difensore della Roma era stato chiesto un supplemento di indagini dopo quella sbandierata alla fine del derby che ha scatenato polemiche.

Bene, il giudice sportivo Mastrandea, dopo aver letto gli atti arrivati, ha optato per una multa. Nessuna squalifica quindi per il difensore giallorosso che con la sua zuccata alla fine del primo tempo ha deciso la stracittadina contro la squadra di Tudor. E quindi per il prossimo impegno in campionato contro l’Udinese sarà regolarmente a disposizione di Daniele De Rossi, anche se oggi Mancini non si è allenato con il resto del compagni. Una decisione di buon senso, niente di più. Una decisione corretta.

Multa di 5mila euro per “aver sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria” si legge nel documento ufficiale”