Telenovela Lukaku ai titoli di coda: accordo sempre più vicino

Nonostante una stagione con uno score realizzativo discreto, l’avventura di Lukaku alla Roma potrebbe chiudersi al termine di questa stagione. Le ultime dall’Inghilterra.

Ciliegina sulla torta della scorsa sessione estiva di calciomercato, Romelu Lukaku è chiamato ad un’ultima parte di stagione importante. Sebbene non stia vivendo il periodo di forma più esaltante dal suo arrivo alla Roma, l’importanza che riveste Big Rom nello scacchiere tattico di Daniele De Rossi non è assolutamente in discussione.

Il rientro di Tammy Abraham dall’infortunio potrà semmai fungere da stimolo per il numero 90 della Roma, che contro il Milan cerca quel gol contro una big che in questa stagione gli è mancata. L’occasione offerta dall’andata dei quarti di finali di Europa League è troppo ghiotta per essere sprecata. Nel frattempo, però, gli spifferi di mercato continuano a tenere banco senza soluzione di continuità. Sebbene le chances di una sua permanenza all’ombra del Colosseo non siano ridotte al lumicino, al momento la soluzione più probabile per il futuro dell’ex attaccante dell‘Inter non sembra essere la Roma.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Lukaku sempre più vicino al campionato saudita

Atterrato nella Capitale con la formula del prestito oneroso, Lukaku farà sicuramente ritorno in Inghilterra. Al netto di qualche sondaggio esplorativo effettuato dalla Roma per capire eventuali margini di manovra, per adesso il Chelsea non ha alcuna intenzione di schiodarsi dalla valutazione di 40-45 milioni fatta ormai da tempo.

Ecco perché, a meno di clamorosi colpi di scena, il futuro di Lukaku sembra essere lontano non solo dall’Italia, ma anche dall’Europa. Team Talk, ad esempio, definisce molto probabile l’approdo del centravanti belga in Arabia. Dopo aver rispedito al mittente le ricche offerte ricevute alcuni mesi fa, Lukaku avrebbe infatti aperto all’ipotesi di giocare nel campionato saudita. I messaggi lanciati qualche mese fa, in concomitanza della tournée della Roma proprio in Arabia, fungono da monito. Dal canto suo, pur provando a capitalizzare al massimo la sua cessione in termini economici, il Chelsea – si legge – cercherà “disperatamente” di cedere il proprio attaccante. Considerato ormai da tempo un esubero, Lukaku è destinato a chiudere anzitempo la sua avventura con la maglia dei Blues.