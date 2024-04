Titolarissimo KO prima di Milan-Roma: salta l’andata

Milan-Roma si avvicina e rimane ormai poco tempo a disposizione dei rispettivi allenatori per valutare condizioni dei calciatori e priorità tecnico-tattiche

Le sessioni di allenamento che intercorrono tra il presente e l’attesa sfida tra Milan e Roma in Europa League si contano sulla dita di una mano e, per entrambi i tecnici italiani, è il momento di rintracciare sicurezze, valutando con attenzione le pedine ancora in bilico. Calcare la mano su un calciatore ancora da recuperare al 100%, rischiando un grave infortunio nel finale di stagione, oppure rinunciare a chi idealmente sarebbe più adatto alla sfida in questione? Tutto è da decidere nel corso delle prossime ore.

Se da una parte abbiamo un Pioli preoccupato per le condizioni di Malick Thiaw e sostanzialmente rassegnato per quelle di Kalulu, DDR ragiona sul rientro in punta di piedi di Tammy Abraham e sull’eventualità di schierare Chris Smalling dal primo minuto contro i rossoneri. Insomma… ogni scelta rischia di pesare e non poco nella spietata lotta alla qualificazione per le semifinali di Europa League, da consumare in questo affascinante derby italiano, tra due formazioni innegabilmente in forma. La Roma reduce da un derby vinto, con annesse tutte le conseguenze ambientali che comporta trionfare nella stracittadina, e il Milan da una serie di successi consecutivi tra campionato e coppe.

Pioli perde definitivamente anche Thiaw dal primo minuto

Entrambe le formazioni, al netto di un fastidioso pareggio con il Lecce di De Rossi & co., sembrano aver raggiunto il massimo della propria forma stagionale, ma – mentre l’infermeria di DDR si svuota in concomitanza con il momento più delicato dell’avventura del comandante di Ostia sulla panchina giallorossa – l’altisonante rosa dei rossoneri pare insidiata da alcuni acciacchi difficilmente recuperabili entro l’andata dei quarti di finale contro al Roma.

Uno su tutti, come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, è quello di Malick Thiaw. Il gigante tedesco, pilastro inamovibile della difesa rossonera (quando disponibile), è costretto ad allenarsi a parte a causa della persistente fascite plantare. Le condizioni sono ancora da valutare per un eventuale impiego a partita in corso, ma La Gazzetta dello Sport dà per certo che il classe 2001 non partirà nell’undici titolare.