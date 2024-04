Calciomercato Roma, Lukaku rompe gli indugi: decisione presa

Calciomercato Roma, domani i giallorossi tornano in campo per l’Europa League e intanto Lukaku ha deciso il suo futuro. Ecco l’obiettivo di Big Rom

Una delle notti più importanti dell’anno si avvicina. Una delle notti perché poi giovedì prossimo all’Olimpico ci sarà il ritorno e il passaggio del turno si deciderà lì contro il Milan. La Roma arriva ai quarti di finale di Europa League dopo aver vinto il derby: una bella iniezione di fiducia per la truppa di Daniele De Rossi, che questa mattina sosterrà la consueta rifinitura prima della partenza verso Milano dove, questa sera, ci sarà la conferenza stampa.

Un match importante quello in terra lombarda. Forse decisivo per molti uomini dentro il gruppo giallorosso e forse decisiva anche per DDR: ma del suo contratto parliamo a parte. Qui ci soffermiamo su un’altra situazione che si sta creando. Quella di Romelu Lukaku: 4 gol nel 2024 per Big Rom, accusato molto spesso di sparire nelle partite che contano. Di critiche ne ha sempre ricevute a bizzeffe, nonostante un ruolino di marcia di quelli importanti. E quella di domani, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è la sua notte.

Calciomercato Roma, Lukaku vuole restare

Il gol non è tutto si legge, visto che Romelu anche se non segna fa un lavoro importante per la sua squadra che non può e non deve passare inosservato. Ma vuole tornare a segnare, gioire, trascinare i compagni e cercare di raggiungere in questo modo un doppio traguardo. Il primo è quello di vincere. Il secondo tocca la sua vita privata, o per meglio dire la sua carriera.

Secondo il quotidiano Lukaku vuole rimanere alla Roma. E ha come target quello di riuscire a convincere il Chelsea ad abbassare le pretese del suo cartellino per permettere alla Roma di investire una cifra sì considerevole ma forse non esagerata come i 43milioni che i londinesi hanno fissato. Vuole restare nella Capitale. E farà di tutto per centrare anche quest’altro obiettivo. Non è uno che si arrende facilmente, anzi.