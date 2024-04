Calciomercato Roma, niente rinnovo e addio: futuro bianconero

Calciomercato Roma, l’ipotesi rinnovo resta in stendby e a sorpresa nel suo futuro potrebbe esserci l’approdo in bianconero

Continua l’ottimo momento di forma della Roma di Daniele De Rossi che, nonostante la battuta d’arresto nell’insidiosa trasferta di Lecce, è riuscita subito a rialzare la testa, trovando una convincente vittoria nel derby capitolino contro la Lazio.

Una soddisfazione non da poco per il neo tecnico giallorosso, e non solo per la sua nota fede romanista. Prima di lui infatti la Roma non riusciva a trovare la vittoria nella stracittadina da quasi due anni, con le ultime quattro sfide terminate senza addirittura esser riusciti a segnare.

Gli ottimi risultati ottenuti finora non sono passati inosservati ne ai tifosi ne alla proprietà, proprio per questo motivo si è anche cominciato a parlare di un possibile rinnovo per l’ex numero sedici. Il contratto del mister non è l’unico dubbio dei Friedkin, che dovranno prendere al più presto una decisione su diversi elementi presenti in rosa, uno dei quali sembrerebbe essere corteggiato da un club di Premier League.

Calciomercato Roma, rinnovo ancora in stendby: Spinazzola verso la Premier?

Leonardo Spinazzola è uno dei calciatori in scadenza a giugno. La scorsa estate l’esterno ex Juventus era stato a lungo corteggiato dalla Saudi Pro League, anche se alla fine non ci fu la fumata bianca per il trasferimento, anche perché la società preferì al tempo non privarsi di quello che era un prezioso elemento per il tecnico.

A distanza di poco meno di un anno però la situazione sembrerebbe essere cambiata drasticamente, e Spinazzola potrebbe non rientrare più nei piani del club. I continui infortuni, insieme al netto calo delle sue prestazioni potrebbero dunque influire su un rinnovo che rischia dunque di non arrivare, o per il quale al momento pare non esserci nessuna trattativa formale.

Secondo il giornalista Rudy Galletti però il laterale italiano potrebbe essere tentato da una squadra di Premier League. Sempre secondo quanto da lui riportato visto il rientro a Milano di Ballo Touré ed il possibile addio di Robinson i bianconeri del Fulham sarebbero alla ricerca di almeno un terzino sinistro, e uno dei nomi sulla lista del club inglese sarebbe proprio quello dell’attuale numero 37 giallorosso in caso di addio a zero alla capitale.