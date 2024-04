Conte e quella ‘gufata’ che ne cambia il futuro: la chiude la Roma

Il futuro di Antonio Conte sta calamitando non poche attenzioni mediatiche. Il tecnico salentino è accostato a diverse panchine.

Da tempo al centro di molte voci di mercato, Antonio Conte non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Accostato a diverse panchine di Serie A, l’ex allenatore del Tottenham si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile. Le offerte di certo non mancano.

Cercato in tempi e in modi diversi da Aurelio De Laurentiis, Conte continua ad essere accostato con una certa insistenza al Napoli. Ed effettivamente gli Azzurri negli ultimi giorni sono ritornati a farsi vivi con l’ex CT, tenendo nel frattempo molto viva la pista che porta a Vincenzo Italiano. Il futuro di Conte, però, potrebbe incrociarsi in maniera osmotica con le mosse della Juventus. Con Allegri al passo d’addio, una parte della dirigenza bianconera auspica il ritorno del tecnico pugliese, artefice della costruzione del ciclo vincente poi proseguito dal tecnico livornese. Tuttavia, nei mesi scorsi la squadra alla quale Conte era stato accostato con maggiore insistenza sembrava essere il Milan, con cui si vociferava che avesse già trovato un accordo di massima.

Milan-Roma passaggio cruciale: ecco come cambia il futuro di Conte

Grazie ad una seconda parte di stagione importante, però, Stefano Pioli potrebbe aver messo al sicuro la sua panchina. Tuttavia, secondo quanto riferito da QSVS, la svolta definitiva per le mosse della panchina rossonera sarà offerta soltanto da questo finale di stagione. In particolar modo dall’esito del confronto che vedrà i rossoneri impegnati proprio contro la Roma di Daniele De Rossi.

Gettato alle ortiche il sogno Scudetto, infatti, Leao e compagni si preparano alla doppia sfida con i giallorossi con la consapevolezza di non poter sbagliare. Con il vento in poppa per gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi, Pioli potrebbe suggellare la sua riconferma sulla panchina rossonera proprio grazie al cammino in Europa league. Dal canto suo Antonio Conte, pur incassando i ripetuti segnali di stima lanciati da De Laurentiis, non avrebbe ancora chiuso le porte all’ipotesi Milan proprio perché aspetta eventuali sviluppi. Ecco perché il doppio confronto che vedrà il “Diavolo” affrontare la Roma ha tutta l’aria di configurarsi come un passaggio cruciale non solo per il futuro di Pioli ma anche per quello di Conte, non ancora rassegnatosi all’idea di diventare il nuovo tecnico rossonero.