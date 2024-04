Hanno confermato De Rossi: le cifre sono UFFICIALI

Hanno confermato De Rossi. Superato nel migliore dei modi l’ostacolo derby capitolino, la Roma si prepara al derby d’Europa contro il Milan, ma arrivano importanti novità riguardo il tecnico.

Un’altra vigilia importante per la Roma. Dopo aver scollinato il derby contro la Lazio con una vittoria che dato ulteriore entusiasmo ad una piazza già ‘carica’ di suo, la formazione guidata da Daniele De Rossi si appresta a vivere una serata magica a San Siro.

I quarti di finale di Europa League rappresentano un’ulteriore conferma della dimensione sempre più europea della società giallorossa. La vittoria in Conference League di due stagioni fa e la sfortunata finale di Europa League della passata stagione sono lì a confermarlo, come precisi promemoria.

La doppia sfida contro i rossoneri di Stefano Pioli s’incastona in un calendario fitto, e complicato, per la Roma. In campionato i giallorossi avranno diversi scontri diretti, fondamentali per il raggiungimento della posizione più ambita, quella che assicura la partecipazione alla prossima Champions League.

E’ necessario che l’Italia raggiunga due semifinali nelle competizioni europee di questa stagione e la quinta formazione italiana in Champions League sarà realtà. Sarebbe il capolavoro finale di Daniele De Rossi, entrato in punta di piedi ed invece già pronto ad aprire un ciclo sulla panchina della Roma.

I bookmaker hanno confermato De Rossi: quota bassissima per la conferma

Le decisioni definitive, inclusa quella riguardante il tecnico, la proprietà americana le prenderà solo e soltanto al termine della stagione quando avrà sotto gli occhi i risultati definitivi.

In tanti, però, sono convinti della conferma sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi. Ora vi sono anche i numeri cha supporto di tale convinzione. Sono le quote SNAI riferite al primo settembre 2024 le quali, riguardo al nominativo del prossimo tecnico giallorosso, sembrano non avere alcun dubbio. L’ex campione giallorosso è infatti quotato a 1,10, una sorta di firma anticipata sul rinnovo del contratto.

Al secondo posto vi è Antonio Conte, presente nelle graduatorie della maggiore società italiane, quotato 6.50. Al terzo posto, a pari merito, vi sono Thiago Motta e Raffaele Palladino, dati a 10. Se è vero che i numeri parlano chiaro, il futuro di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma è chiarissimo. Ora, però, è necessario un ultimo sforzo. L’Europa League con vista…Champions.