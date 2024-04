Penalizzazione e multa UFFICIALE: classifica ribaltata

Penalizzazione e multa UFFICIALE: una situazione conosciuta che è scoppiata proprio nell’ultimo turno. Ecco la decisione del giudice sportivo

Lo avevano annunciato e così hanno fatto. E alla squadra che era in attesa di capire se il match si fosse giocato o meno non è rimasto altro che attendere il triplice fischio dell’arbitro che, dopo i 45 minuti canonici, è arrivato.

Non si è presentata la Pistoiese, società che milita in Serie D, nel match di campionato contro il Fanfulla. Una situazione già conosciuta – così come riportato da Tuttocampo – che è andata, alla fine, come tutto era stato preventivato. E adesso per i toscani si complica in maniera incredibile la corsa alla salvezza, visto che già la classifica era deficitaria. La mano del giudice sportivo, come al solito in questi casi, è stata davvero pesantissima.

Ecco la decisione del giudice sportivo

Sconfitta a tavolino per tre a zero; un punto di penalizzazione in classifica e anche un’ammenda di duemila euro come prima rinuncia. Insomma, tutto quello che si sapeva è stato messo nero su bianco dopo il referto arbitrale arrivato negli uffici di chi deve prendere le decisioni nel merito. Una situazione che si potrebbe anche ripetere nel corso delle prossime settimane anche se non è detto che accasa. Si dovrà seguire l’evolversi della situazione giornata dopo giornata, per capire se ci saranno delle novità.

Per il momento la prima legnata è arrivata, in maniera ufficiale. E per la Pistoiese come detto prima il cammino di permanenza si complica, visto che adesso sono 31 i punti in classifica e i playout sono quasi certi. E sappiamo benissimo come venire fuori dagli spareggi sia un compito davvero difficile, soprattutto per delle formazioni che, sotto il profilo mentale, non si approcciano nel migliore dei modi.