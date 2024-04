Svolta definitiva De Rossi-Roma: colpo di scena sul nuovo contratto

Il futuro di Daniele De Rossi continua a tenere banco in casa Roma. Il tema rinnovo è all’ordine del giorno: la decisione dei Friedkin non si è fatta attendere.

Dalla svolta in panchina che ha portato all’esonero di José Mourinho alla striscia di risultati che ha dato senso ad una stagione che sembrava stregata per la Roma. Sembra che siano passati soltanto pochi giorni da quando De Rossi ha rimesso piede nel quartier generale di Trigoria. Il tempo necessario per far risentire la sua voce, cementando un gruppo in balia delle onde.

Il futuro della Roma si chiama Daniele De Rossi. Indipendentemente dall’esito della corsa Champions League, l’ex capitan futuro si sta guadagnando la riconferma con i fatti. I tre punti conquistati nell’ultimo derby con la Lazio potrebbero pesare come un macigno per il percorso di Dybala e compagni. E così sorprende fino ad un certo punto che del futuro di De Rossi si stia parlando anche alla vigilia di una serie di sfide che decideranno la stagione della Roma. A cominciare dal match in programma a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan.

Calciomercato Roma, rinnovo De Rossi: la (possibile) durata del nuovo contratto

Dopo il patto da gentiluomini che ha portato i Friedkin ad affidare a De Rossi la guida tecnica della Roma, la dirigenza statunitense è pronta a formulare un’offerta di rinnovo concreta al suo allenatore.

Secondo quanto riferito da Cusano TV, infatti, i Friedkin sarebbero entrati nell’ordine di idee di mettere sul piatto un contratto biennale con opzione per una stagione aggiuntiva. Gli spifferi legati all’interessamento della Fiorentina non spaventano. La priorità di De Rossi è sempre stata la Roma, adesso più che mai. Le parti sono comunque al lavoro per trovare la quadra definitiva.

La sensazione è che la fumata bianca, stando così le cose, dovrebbe essere trovata da un momento all’altro. Convinta dalla rivoluzione silenziosa di De Rossi, i Friedkin sono pronti a costruire insieme all’attuale allenatore un progetto importante. Tutto lascia presagire che la stretta di mano possa essere ormai solo questione di tempo.