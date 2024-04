Vittoria a tavolino UFFICIALE: i bianconeri riscrivono la classifica

Il verdetto del Giudice sportivo non è tardato ad arrivare. Da tempo messa in preventivo, ai bianconeri è stata attribuita la vittoria a tavolino.

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana densa di avvenimenti, in campo e fuori dal rettangolo verde. Non pochi episodi sono infatti finiti al centro della ribalta, calamitando attenzioni mediatiche importanti.

Pur se avvenuta in una serie inferiore, ad esempio, non è affatto passato inosservato quanto successo in Fanfulla-Pistoiese, match valido per il campionato di Serie D. Come annunciato molte ore prima del fischio d’inizio della gara, infatti, i toscani non si sono presentati in campo. Ecco perché il giudice sportivo, infliggendo anche una multa alla Pistoiese, ha assegnato la vittoria a tavolino a favore del Fanfulla, che quindi incamera tre punti di vitale importanza per alimentare i propri obiettivi. A due punti dal Prato settimo in classifica, i bianconeri scavalcano l’Imolese e tengono a distanza di sicurezza l’Aglianese.

La Pistoiese non si presenta in campo: UFFICIALE la vittoria a tavolino del Fanfulla

Sebbene non ci fossero particolari dubbi a riguardo, nelle scorse ore è stato diramato il comunicato con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino per la Pistoiese, penalizzata anche di un punto in classifica. Di seguito la nota ufficiale:

“Il Giudice Sportivo, – rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società Pistoiese entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che tale mancata presentazione non risulta essere stata giustificata in alcun modo; visti gli art.10 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.;

Delibera:

di infliggere alla società Pistoiese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 2.000 quale prima rinuncia (…)”.